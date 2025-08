A basso costo, sono glide bombs ricavate mondando sistemi moderni su ordigni di epoca sovietica. Gli ucraini hanno bisogno di sistemi di difesa per impedire ai bombardieri di arrivare così in profondità

Il centro di Kharkiv porta i segni indelebili della guerra, tra edifici sventrati, scuole di cui è rimasta in piedi solo la facciata e uffici con l’ingresso sbarrato da lamiere arrugginite. Nelle aree fuori dal centro – come a Saltivka – ci sono complessi residenziali totalmente ridotti in macerie, case con cancelli e tetti divelti dalle esplosioni, centri commerciali distrutti ancora prima di essere inaugurati.

Gli attacchi russi sulla città ucraina distante 38 chilometri dalla Russia sono incessanti. Nella settimana tra il 21 e il 27 luglio sono andate in frantumi più di 1500 finestre, le sirene sono state attivate 47 volte, l’allerta aerea è durata in tutto 55 ore. La prossimità con il confine russo assottiglia i tempi di azione della contraerea, un missile può arrivare qui in meno di un minuto dal lancio.

Su Kharkiv piovono droni Shahed, missili da crociera, e i tecnici forensi ucraini recuperano rottami e frammenti di armi russe che si rivelano modelli nuovi e modificati, che sono prova di una continua sperimentazione sul campo di armi sempre più letali e difficili da intercettare.

A fine giugno è stato trovato un nuovo tipo di drone a basso costo, il Chernika-2. Il 24 luglio le autorità cittadine hanno dato notizia di un nuovo tipo di bomba, rilevata per la prima volta. Una versione modificata di glide bomb, una tipologia d’arma già devastante e che ha cambiato l’ultimo anno e mezzo di guerra.

Bombe teleguidate

Sono bombe teleguidate a basso costo, che si ricavano montando un sistema di navigazione satellitare da 20.000 dollari su vecchie bombe a caduta di epoca sovietica, di cui Mosca ha ampie scorte. Bombe fabbricate durante l’Unione Sovietica e che una volta sganciate dai bombardieri russi planano con un sistema di ali che si attiva e seguendo la rotta tramite navigazione satellitare. La Russia ne sgancia la media di 1.000 a settimana. La nuova versione è la UMPB-5 e secondo i primi rilievi dei tecnici ucraini ha un involucro più spesso rispetto ai modelli precedenti – questo rende le schegge più letali – e gittata differente.

«La bomba planante UMPB-5 rappresenta una minaccia simile a quella delle bombe da demolizione della serie FAB equipaggiate con il kit planante UMPK», spiega in una intervista a Domani l’analista del RUSI di Londra Justin Bronk. «Con la precisazione che la UMPB-5 può essere lanciata da distanze leggermente maggiori ed è più precisa, sebbene abbia un costo più elevato e trasporti una carica esplosiva significativamente più piccola rispetto alle FAB-500 e FAB-1500 dotate di UMPK», continua riferendosi ai carichi che possono trasportare questi ordigni.

La versione più potente – la FAB-1500 – è una bomba riadattata con un esplosivo da 700 chili. Questa nuova versione pesa 250 chili in tutto, ma può essere lanciata da 100 chilometri di distanza rispetto all’obiettivo, venti chilometri in più rispetto al modello precedente. Vuol dire che gli aerei russi possono «colpire obiettivi più all’interno dell’Ucraina mantenendo una simile distanza di sicurezza dalla linea del fronte», spiega Bronk.

La strategia russa

«L’UMPB-5 è una versione migliorata delle bombe plananti russe già esistenti. Non cambia il calcolo strategico», spiega a Domani in un’intervista l’analista esperto in temi militari Michael Peck. Sottolinea due aspetti fondamentali dell’utilizzo di glide bombs, la disponibilità e da dove vengono sganciate. «Il vero problema per l’Ucraina è che la Russia dispone di una scorta quasi inesauribile di munizioni guidate a basso costo. Queste bombe plananti possono essere lanciate da velivoli dietro le linee russe, al sicuro e fuori dalla portata degli attuali caccia e missili antiaerei ucraini», spiega.

«Ciò significa che la Russia può saturare un settore della linea del fronte prima di inviare truppe d’assalto. È un metodo di guerra lento e costoso, ma può essere efficace», conclude. Un metodo che la Russia utilizza per radere al suolo obiettivi dove poi avanzare – come per la conquista di Avdiïvka nel febbraio 2024 – e su cui sta puntando per attaccare in più punti, per potenziare quello che il RUSI di Londra ha definito un «triangolo offensivo», tre livelli di attacco combinati per sfiancare l’esercito di Kiev.

Inchiodare le forze di terra con la fanteria, impedire grandi manovre utiizzando droni FVP e mine, e terzo un impiego massiccio di glide bomb tenendo i bombardieri strategici in volo in territorio russo. Per far questo Mosca ha puntato quest’anno a un aumento di produzione di bombe plananti che – secondo i calcoli del RUSI – sarebbe «passata da 40000 unità nel 2024 alle 70000 previste per il 2025».

Le difese ucraine

Il presidente Volodymyr Zelensky ha più volte chiesto – lo ha fatto anche il 24 luglio – sistemi di difesa da schierare a difesa di Kharkiv per impedire ai bombardieri russi di avvicinarsi fino a sganciare queste bombe. Secondo Justin Bronk per contrastare l’utilizzo di glide bomb le opzioni al momento possibili sono «operazioni con UAV a lungo raggio e incursioni di forze speciali contro le basi aeree russe relativamente vicine ai confini ucraini, per costringere le forze aerospaziali russe (aviazione e difesa aerea) a disperdere e arretrare la propria flotta di velivoli d’attacco, riducendone così il ritmo operativo», spiega a Domani.

L’alternativa è la guerra elettronica, per intercettare i sistemi di navigazione e far perdere la rotta alle bombe. A luglio però è stato riscontrato un nuovo sistema russo – il Kometa-M24 – che rende meno vulnerabili a questo tipo di attacchi le loro glide bomb. «Una lezione della guerra in Ucraina è che la guerra elettronica è fluida: nessuna arma o contromisura mantiene un dominio permanente», spiega a Domani Micheal Peck.

In più queste bombe – al contrario dei missili – non hanno propulsione e non emettono calore rilevabile, e sono quasi invisibili ai radar. La Nato il 18 giugno ha confermato che sta effettuando dei test per sviluppare entro la fine dell’anno delle soluzioni a supporto di Kiev per intercettare questo tipo di arma. Intanto l’unico rimedio certo, è fare in modo che non vengano sganciate. «L’unica vera soluzione per l’Ucraina è disporre di caccia con missili aria-aria a lungo raggio», dice Peck. E «distruggere gli aerei russi prima che possano lanciare le bombe plananti».

