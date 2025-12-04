Le proposte degli Stati Uniti per un accordo di pace «contenevano questioni su cui la Russia non era d'accordo, ma ne abbiamo discusso» ha aggiunto Putin. «Durante i colloqui con Witkoff ho dovuto ripassare quasi ogni punto», ha detto ancora, «motivo per cui l'incontro è durato così a lungo»
Proseguono le trattative indirette e gli incontri tra le delegazioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina. Nelle prossime ore il capo dei negoziatori di Kiev Rustem Umerov incontrerà l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il suo genero, Jared Kushner, a Miami.
Il presidente francese Emmanuel Macron in visita di stato in Cina ha chiesto a Xi Jinping di fare pressioni su Mosca per arrivare alla pace. Pechino «sostiene tutti gli sforzi favorevoli alla pace» in Ucraina, ha risposto il leader cinese.
Intanto è tornato a parlare il presidente russo Vladimir Putin, diretto in India per un vertice con il presidente Modi previsto per venerdì. Citato da Ria Novosti ha fatto sapere che il piano di pace Usa per l’Ucraina presentato da Washington a Mosca si basa, «in un modo o nell’altro», sugli accordi presi con Trump durante il loro incontro in Alaska. E ha ribadito che «è un compito arduo garantire che le parti raggiungano un consenso».
Il 19 dicembre si terrà la tradizionale diritta televisiva dove Putin risponderà alle domande dei russi
"Riassunto di fine anno con Vladimir Putin" è una trasmissione - dalla durante di molte ore - in cui il presidente Vladimir Putin tradizionalmente risponde alle domande dei russi tirando le fila politiche dell'anno appena trascorso. La diretta è stata fissata per il 1dicembre. Dal 2001 il presidente russo risponde a fine anno alle domande dei cittadino che decidono di partecipare inviando le domande nei giorni precedenti alla data. Con ammissione totale di tutta la cittadinanza. Di recente l'evento è stato accorpato alla tradizionale conferenza di fine anno con la stampa.
Kiev, raid notturni in Ucraina: in 500mila al buio a Odessa
Nuova notte di raid russi in Ucraina: un adulto e un bambino di sei anni sono morti nella regione di Kherson mentre a Odessa è stato colpito un impianto energetico, lasciando più di 50.000 persone senza elettricità. Lo riportano i media ucraini.
A Dnipropetrovsk , almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo che due quartieri sono stati colpiti, ha dichiarato il Servizio di emergenza statale ucraino. A Odessa, secondo la compagnia energetica Dtek,"i danni sono ingenti e le riparazioni richiederanno tempo". A Kharkiv, sono stati colpiti almeno due villaggi e una persona è rimasta ferita.
Crosetto: "Lavoriamo a un sistema di sicurezza che ci proteggerà in futuro"
“Stiamo definendo i sistemi necessari a completare la difesa italiana, costruendo un sistema multilivello, resiliente, interoperabile, pienamente integrabile con tutti gli alleati, in grado di garantire in futuro - purtroppo non adesso - sicurezza” al nostro paese. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni Difesa di Camera e Senato sul Documento programmatico pluriennale 2025-2027. Il ministro ha ribadito che “nasce dall’esperienza in Israele e da quello che vediamo ogni giorno in Ucraina”.
Olena Zelenska: "Il paese è ancora vivo, non abituatevi alla nostra tragedia"
"Se si pensa solo alle bombe, la vita si ferma. Ma nessuno in Ucraina, tra coloro che hanno scelto di restarvi, può permettersi di pensare esclusivamente al pericolo. Ogni mattina, dopo i bombardamenti notturni, noi ci alziamo e andiamo a lavorare. Ed è proprio grazie a questo spirito che le scuole e gli ospedali continuano a funzionare, l'economia continua a girare e il paese non ha mai smesso di vivere". È quanto afferma Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Corriere della Sera.
"Ed è per questo - aggiunge - che è importante ricostruire subito dopo la distruzione, se possibile. La gente ha bisogno di una casa e di un lavoro. Ma se qualcosa resta in rovina per troppo tempo le macerie cominciano ad allargarsi tutt'attorno. La ricostruzione dà un senso alla nostra resistenza. Per fortuna, i nostri partner ci aiutano in questo impegno. Abbiamo un proverbio, 'Restaura l'uomo e tutto sarà restaurato'. Si tratta di processi interdipendenti".
Putin: "Difficile il lavoro sul piano di pace"
L'incontro con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner è durato cinque ore perché "lavorare sul piano di pace per l'Ucraina è difficile" e "ogni punto dovrebbe essere discusso in dettaglio, poiché la Russia non è d'accordo con tutti", ha detto Putin in un'intervista a India Today. "Ecco perché ci è voluto così tanto tempo", ha spiegato. "È stata una conversazione necessaria, assolutamente concreta", aggiungendo che ci sono state questioni su cui non è stato raggiunto un consenso.
Putin: "Se Kiev non si ritira, libereremo il Donbass con la forza"
Se gli ucraini non si ritireranno, il Donbass "sara' liberato con la forza", ha detto Vladimir Putin ai giornalisti indiani in vista del suo arrivo a New Delhi per incontrare il premier Modi. "I territori controllati da Kiev saranno liberati con la forza" se le truppe ucraine non li lasceranno.
Putin: "Il piano Usa è basato sul nostro incontro ad Alaska"
Le proposte degli Stati Uniti per un accordo di pace "contenevano questioni su cui la Russia non era d'accordo, ma ne abbiamo discusso" ha aggiunto Putin. "Durante i colloqui con Witkoff ho dovuto ripassare quasi ogni punto", ha detto ancora, "motivo per cui l'incontro è durato così a lungo". I funzionari statunitensi, ha ricordato il presidente russo, "sono attualmente impegnati in una diplomazia di scambio, tenendo contatti con Russia, Europa e Ucraina". Infine, il leader del Cremlino ha specificato che il piano di pace Usa per l'Ucraina presentato da Washington a Mosca si basa, «in un modo o nell'altro», sugli accordi presi con Trump durante il loro incontro in Alaska.
L'Australia annuncia nuovi aiuti per Kiev
Il governo laburista dell'Australia ha annunciato oggi aiuti all'Ucraina per 95 milioni di dollari australiani (circa 54 milioni di euro) oltre a ulteriori sanzioni alla 'flotta ombra' della Russia, con l'obiettivo di bloccare introiti alla sua macchina di guerra, mentre annuncia il suo primo pacchetto di supporto militare a Kyiv in più di un anno. Gli aiuti, comunicati dai ministri della Difesa Richard Marles e degli Esteri Penny Wong, includono 50 milioni di dollari (28,4 milioni di euro) alla 'Priority Ukraine Requirement List', un meccanismo di finanziamento operato da 17 paesi, che combina fondi per l'acquisto di armamenti di alta priorità per Kiev, comprendenti missili di lungo raggio, artiglieria e munizioni.
Macron: "La Cina ha la capacità decisiva per arrivare al cessate il fuoco"
La Cina ha la "capacità decisiva" per poter influenzare il cessate il fuoco in Ucraina. È quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, nell'incontro con il suo omologo Xi Jinping presso la Grande sala del popolo. Il capo dell'Eliseo ha anche detto che Francia e Cina devono superare le loro "differenze", rilevando che "a volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune".
L'Assemblea generale dell'Onu adotta una risoluzione per il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha chiesto il ritorno immediato e incondizionato dei bambini ucraini "trasferiti forzatamente" in Russia. Una questione delicata mentre Kiev e Mosca cercano di negoziare la fine dei combattimenti. L'Assemblea ha adottato la risoluzione non vincolante con 91 voti favorevoli, 12 contrari e 57 astensioni. La Russia e' tra gli Stati che hanno respinto la misura. La risoluzione "chiede alla Federazione Russa di garantire il ritorno immediato, sicuro e incondizionato di tutti i bambini ucraini che sono stati trasferiti o deportati forzatamente". Invita inoltre Mosca a "cessare, senza indugio, qualsiasi ulteriore pratica di trasferimento forzato, deportazione, separazione dalle famiglie e dai tutori legali, cambiamento di status personale, anche attraverso la cittadinanza, l'adozione o l'affidamento in famiglie affidatarie, e l'indottrinamento dei bambini ucraini". L'Ucraina ha accusato la Russia di aver rapito almeno 20.000 bambini ucraini dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022
