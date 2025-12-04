"Se si pensa solo alle bombe, la vita si ferma. Ma nessuno in Ucraina, tra coloro che hanno scelto di restarvi, può permettersi di pensare esclusivamente al pericolo. Ogni mattina, dopo i bombardamenti notturni, noi ci alziamo e andiamo a lavorare. Ed è proprio grazie a questo spirito che le scuole e gli ospedali continuano a funzionare, l'economia continua a girare e il paese non ha mai smesso di vivere". È quanto afferma Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Corriere della Sera.

"Ed è per questo - aggiunge - che è importante ricostruire subito dopo la distruzione, se possibile. La gente ha bisogno di una casa e di un lavoro. Ma se qualcosa resta in rovina per troppo tempo le macerie cominciano ad allargarsi tutt'attorno. La ricostruzione dà un senso alla nostra resistenza. Per fortuna, i nostri partner ci aiutano in questo impegno. Abbiamo un proverbio, 'Restaura l'uomo e tutto sarà restaurato'. Si tratta di processi interdipendenti".