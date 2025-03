Il presidente ucraino arriverà a Riad in giornata. Domani incontri tra le delegazioni di Kiev e Washington per «definire un quadro per un accordo di pace e un cessate il fuoco iniziale»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriverà oggi in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman. La visita era stata rinviata il mese scorso dopo che a Riad si erano incontrati americani e russi per discutere delle proprie relazioni diplomatiche e della guerra, giunta oramai al suo terzo anno.

L’11 marzo arriverà in Arabia Saudita, invece, una delegazione ucraina per discutere insieme ai funzionari di Donald Trump dei futuri negoziati di pace con Mosca e dell’accordo sulle terre rare che è stato slittato. Questi colloqui, molto attesi e programmati per martedì a Gedda, devono servire a «definire un quadro per un accordo di pace e un cessate il fuoco iniziale» tra Russia e Ucraina, ha indicato l'inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che sarà presente. L'Ucraina è rimasta più vaga. «Speriamo di discutere e concordare le decisioni e i passi necessari», ha affermato Volodymyr Zelensky, senza specificare su quale argomento.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ai giornalisti di aspettarsi risultati «piuttosto buoni» dai colloqui previsti nel paese arabo. «Penso che questa settimana potrebbero accadere cose molto grandi», ha detto ai giornalisti.

Usa: "A Riad valuteremo se Kiev è disposa a fare concessioni alla Russia" La delegazione americana intende usare l'incontro di domani in Arabia Saudita per valutare se Kiev sia disposta a fare concessioni materiali alla Russia per mettere fine alla guerra: lo riporta la Reuters citando due funzionari statunitensi. "La delegazione statunitense cercherà anche segnali che indichino se gli ucraini siano seriamente intenzionati a migliorare i rapporti con l'amministrazione Trump", dopo il litigio in diretta mondiale alla Casa Bianca, ha affermato uno dei funzionari. La Russia espelle due diplomatici inglesi da Mosca Il servizio d'intelligence di Mosca ha annunciato l'espulsione di due diplomatici del Regno Unito, accusati di "spionaggio". Si tratta del secondo segretario dell'ambasciata e del marito del primo segretario, che dovranno lasciare la Russia "entro due settimane". L'Fsb afferma di aver "scoperto prove che questi diplomatici stavano portando avanti attività di sovversione e di intelligence che minacciano la sicurezza della Federazione Russa" Trump è ottimista sull'accordo per le terre rare in Ucraina Il presidente Usa Donald Trump è convinto che l'Ucraina firmerà presto l'accordo sui minerali rari. "Penso che lo faranno e che sarà chiaro nei prossimi due-tre giorni", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un incontro con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "Questa settimana centinaia di persone sono morte in Ucraina, dobbiamo far sì che questo finisca - ha aggiunto - Non sarebbe mai accaduto se fossi stato presidente". Gli Usa potrebbero riprendere la condivisione dell'intelligence verso Kiev Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri che Washington riprenderà a breve la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. Alla domanda se intenda prendere in considerazione la possibilità di riprendere la condivisione dell'intelligence con Kiev, Trump ha risposto: "Lo abbiamo quasi fatto. Lo abbiamo quasi fatto". Mercoledì scorso il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), John Ratcliffe, aveva confermato il blocco alla condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, aumentando la pressione sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinché accettasse l'accordo sulle terre rare e collaborasse ai colloqui di pace

