Attacco violentissimo sulle città – con ottocento droni e numerosi missili – dopo che il tycoon aveva accusato lo zar di «dire cazzate» e la ripresa dell’invio delle armi a Kiev. Il New York Times: il leader russo è convinto che le difese ucraine crolleranno a breve, non ha intenzione di fermare i combattimenti solo per migliorare le sue relazioni con il tycoon. Che intanto pensa a dazi del 500 per cento sui paesi che comprano petrolio dalla Russia

Una nuova raffica di droni e missili, più potente delle altre, ha scosso l'Ucraina ieri nelle prime ore di luce. Il numero di velivoli scagliati contro varie regioni è stato tragicamente eccezionale rispetto ai precedenti registrati dall'aeronautica di Kiev: l'esercito russo ha fatto levare in volo tredici missili e 728 droni.

Far piovere sciami di armamenti esplosivi fa ormai parte della strategia consolidata della Federazione che sfrutta a suo vantaggio anche il buio e, ogni attacco, sembra ormai solo preludio al prossimo.

Ma quest'ultima massiva pioggia di fuoco sembra una replica alla scelta di Donald Trump di ripristinare l'invio di armamenti a Kiev. La maggioranza dei droni è stata intercettata e distrutta, ma l'Ucraina rimane imbrigliata nella scarsità di mezzi disponibili per la sua difesa aerea.

Colpiti obiettivi strategici

Le difese russe – che hanno fatto ricorso anche ai missili ipersonici Kinzhal – si sono concentrate sull'eliminazione di obiettivi lungo snodi strategici, siti nell'aeroporto di Ozernoye, nella regione di Zhytomyr, e in quello di Kharkiv.

Esplosioni anche a Dnipro, Kiev, Mykolaiv, Sumy e altre città. Sempre più consapevole dell'aggravarsi della crisi, Volodymyr Zelensky ha appreso dettagli di conseguenze e danni dell'attacco mentre era dal Pontefice, a Roma, dove è arrivato per partecipare oggi alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. I discorsi d'apertura del vertice saranno del leader di Kiev, della Meloni e della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che sarà presente insieme alle più alte cariche Ue. Il presidente francese Emmanuel Macron è già da due giorni a Londra per il summit dei Volenterosi che si terrà oggi sotto l'egida del premier britannico Keir Starmer.

Insieme agli altri alleati di Kiev, i due capi di Stato hanno promesso di andare avanti «per sempre» con l'Ucraina e di impegnarsi per rafforzare la sua capacità difensiva. Si confronteranno, da remoto, anche con il presidente ucraino, Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz che, ieri, ha dichiarato durante il suo intervento al Bundestag che per risolvere il conflitto «i mezzi della diplomazia sono esauriti». Ha indurito il dibattito con una stoccata alla «resistenza della sinistra e della destra filorussa» dell'Afd: «Noi continueremo a portare avanti il sostegno all'Ucraina».

Sono dichiarazioni e incontri che dispiacciono a Mosca, già fortemente irritata dal dietrofront del Pentagono sulle forniture: accusa l'Europa di voler continuare il conflitto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

Il Cremlino, per bocca del portavoce Dmitry Peskov, rivendica che al fronte le sue truppe macinano terreno a svantaggio ucraino per creare una zona cuscinetto. Con tattiche già note, ma fini meno evidenti, Mosca esprime il desiderio di ricucire le relazioni bilaterali danneggiate: la Russia si aspetta di proseguire il dialogo, spera che l'amministrazione statunitense «prosegua gli sforzi per portare avanti il processo d'accordo sull'Ucraina» anche se le forniture di armi sono riprese, anzi non si sono mai fermate, si rimane in attesa del memorandum.

A quanto scrive il New York Times (che cita fonti anonime ma «vicine al Cremlino»), Putin è convinto che la «superiorità sul terreno della Russia stia crescendo» e che le difese ucraine «potrebbero collassare nei prossimi mesi». Ed è per questo che il presidente russo non prende assolutamente in considerazione l’ipotesi di «fermare le ostilità adesso, senza vaste concessioni da parte dell’Ucraina». Il capo del Cremlino «non sacrificherà i suoi obiettivi semplicemente per migliorare le sue relazioni con Trump», spiega Tatiana Stanovaya, senior fellow al Carnegie Russia Eurasia Center, citata sempre dalla testata newyorkese.

Intanto però Mosca conferma: si terrà il terzo ciclo di negoziati diretti tra delegazione russa e ucraina. Inoltre: «Il Cremlino è tranquillo riguardo alle dichiarazioni del presidente Trump sul presidente Putin. Nel complesso, ha uno stile piuttosto duro». La spiegazione di Peskov di ieri arriva dopo l’ultima esternazione del tycoon, che ha accusato a reti unificate l'omologo russo di «sparare un sacco di cazzate».

Si aggiunge così un nuovo episodio alla saga dello stop agli aiuti che ha ordinato il Pentagono, prima della marcia indietro imposta dal presidente: Trump avrebbe deciso di inviare più armi all'Ucraina dopo essere stato «colto di sorpresa» dall'annuncio del dipartimento alla difesa e dopo aver «espresso la sua frustrazione» contro i funzionari del Pentagono – che l'avevano dichiarata senza coordinarsi prima con la Casa Bianca.

Lo scrive il Washington Post, riferendo parole rilasciate da fonti anonime ma accreditate. Al Congresso la lotta intestina sulla sospensione degli aiuti militari continua tra sostenitori di Kiev e l'ala di quello che emerge sempre più come effettivo regista della pausa degli invii, Elbridge Colby, sottosegretario alla Difesa di Pete Hegseth.

Le richieste di Volodymyr

Anche ieri Zelensky ha chiesto agli alleati nuove misure anti-russe per l'ultimo attacco, «ulteriore prova della necessità di sanzioni dolorose contro il petrolio», ma anche sanzioni secondarie contro quelli che lo comprano e «quindi sostengono le stragi».

Secondo il senatore Lindsey Graham, Trump sarebbe pronto a dare luce verde a un disegno di legge, non ancora ultimato, che prevede dazi del 500 per cento sulle merci importate proprio da quei paesi che continuano a comprare oro nero dai russi.

Dunque un colpo allo stomaco commerciale a Cina e India, che si nutrono di energia russa a basso costo. Ma al momento la proposta non soddisfa il presidente: la legge manca ancora di «sufficiente flessibilità». Intanto Trump valuta di dare a Kiev sistemi Patriot e ha chiesto al Pentagono di specificare le condizioni per nuovi invii.

