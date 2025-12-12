Chi scommette sulla guerra: in palio 1,7 milioni se cade Pokrovsk

Sulla piattaforma Polymarket vanno fortissime le puntate di immense cifre sul conflitto ucraino-russo: è un giro d’affari da 100 milioni di dollari. L’analista Samuel Woolley: «Le persone trattano morte, sofferenza e tortura come uno sport»

Una percentuale che indica il trend e due opzioni. In verde “Buy Yes”, in rosso “Buy No”. La scommessa è questa: la bandiera russa all’incrocio di Pokrovsk entro la fine dell’anno. E vale un movimento di denaro da 1,7 milioni di dollari. La conquista di Kostiantynivka vale 2,7 milioni di dollari, per un mondo parallelo dove si possono fare previsioni – e puntare – su tutto. E una battaglia al fronte diventa un grafico con andamento e prezzo. Come scrive Garance Limouzy in un suo report, «scommet