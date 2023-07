I toni tra funzionari americani e cinesi erano migliorati nelle ultime settimane, ma la scoperta di un hackeraggio cinese a 25 organizzazioni – tra cui gli account di posta elettronica della segretaria del commercio, Gina Raimondo, e di altri funzionari del dipartimento di Stato e del Commercio – ha fatto nuovamente salire la tensione tra Washington e Pechino.

Un passo indietro nelle relazioni che le visite di alto livello, tra le quali quella del segretario di Stato, Antony Blinken e la segretaria del Tesoro, Jannet Yellen, a Pechino sembravano aver risanato.

Il fatto è accaduto nelle settimane precedenti alla visita del mese scorso di Blinken a Pechino. La notizia però è trapelata da Microsoft solo ieri, nel giorno in cui il segretario di Stato è tornato a incontrarsi con il suo omologo cinese, Wang Yi, a margine del vertice Asean, a Giacarta.

Naturalmente è stata aperta un’inchiesta sull’attività degli hacker, che probabilmente sono legati ai servizi militari o di spionaggio cinese.

L’amministrazione americana ha escluso comunque che gli hacker siano riusciti a carpire informazioni sensibili e ha assicurato che questi non siano riusciti a penetrare nei sistemi di posta elettronica o cloud classificati.

Sarà anche così, ma appare evidente che lo scontro in atto tra Washington e Pechino sta assumendo toni sempre più duri e senza esclusione di colpi.

Come se niente fosse, la Cina ha fatto sapere di essere aperta alla visita della segretaria del Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo – oggetto delle attenzioni degli hackers – ma è tornata a sollecitare Washington per la revoca delle sanzioni imposte alle aziende cinesi.

«La Cina è aperta alla visita della segretario Raimondo» ha affermato la portavoce del ministero del Commercio cinese, Shu Jueting.

Allo stesso tempo, però ha aggiunto che la Cina «invita gli Stati Uniti a fermare immediatamente la loro irragionevole soppressione delle società cinesi, a revocare le sanzioni unilaterali sulle società cinesi e a iniettare energia positiva nella cooperazione economica e commerciale sino-statunitense».

Insomma la portavoce chiede di continuare con le politiche decise nel 2001 – data dell’ingresso di Pechino nell’ Organizzazione mondiale del commercio (Wto) – che hanno consentito alla Cina di diventare la seconda economia al mondo in 22 anni.

Segui il denaro

Washington ora starebbe pensando di ridurre la benzina che entra nel motore cinese, cioè limitare gli investimenti americani nelle società cinesi che si occupano di intelligenza artificiale e semiconduttori.

Si tratterebbe, secondo il New York Times, di un modo selettivo per colpire la Cina senza giungere a un disaccoppiamento delle due economie, ma solo a una maggiore pluralità di fornitori per l’America. Pechino, però, è molto preoccupata perché rischia di non avere un flusso vitale per gli investimenti produttivi.

Vero è che il dipartimento del Tesoro, guidato da Yellen, ha cercato di restringere la portata delle restrizioni in cantiere che mirano a ridurre gli investimenti di private equity e capitale di rischio a pochi settori strategici.

Tuttavia, Pechino teme che il Congresso – soprattutto i repubblicani che controllano la Camera bassa – potrebbe decidere per una politica più restrittiva che si trasformi in un blocco tecnologico verso al Cina, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali.

Le relazioni al punto più basso

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono al punto più basso degli ultimi anni. Le tensioni sono salite recentemente per l’abbattimento di un pallone aerostatico di sorveglianza cinese sugli Stati Uniti, ma sono peggiorate ancor più dopo il varo di restrizioni più severe sull’acquisizione di tecnologia statunitense verso Pechino.

La Casa Bianca ha altresì preso di mira le continue minacce della Cina di annessione di Taiwan, il maggior produttore di semiconduttori al mondo.

Ma Washington non vuole far naufragare il dialogo e ha mandato in Cina negli ultimi mesi, Yellen e Blinken. Non solo, John Kerry – l’inviato speciale del presidente Joe Biden per il cambiamento climatico – si recherà a Pechino domenica.

Però, secondo il Wall Street Journal, l’amministrazione vorrebbe aumentare le restrizioni sulla possibilità che le aziende cinesi hanno di accedere a capacità di intelligenza artificiale all’avanguardia tramite servizi cloud.

La politica americana prevede un po’ di bastone (tagli agli investimenti) e un po’ di carota (nessuna volontà di disaccoppiamento economico).

Ma Washington oggi vuole vederci più chiaro sul flusso di denaro che parte dagli Stati Uniti e si dirige verso la Cina. Per questo Pechino è in allarme. Perché teme che una volta approvate le restrizioni statunitensi sugli investimenti stranieri, queste possano estendersi agli alleati occidentali, con gravi conseguenze per l’economia cinese.

