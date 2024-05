«Un'invasione di terra a Rafah sarebbe intollerabile, per le sue conseguenze umanitarie devastanti e per il suo impatto destabilizzante nella regione». Lo ha detto il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ricevendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La ricevo in un momento di grande preoccupazione» ha detto Guterres. «Oggi ho fatto un appello molto forte al governo di Israele e alla leadership di Hamas per fare un ulteriore sforzo per far materializzare un accordo che è assolutamente vitale. È un'opportunità che non può essere persa».