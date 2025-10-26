Netanyahu minaccia e si smarca dagli Usa. Hamas prende tempo

La convinzione radicata in Israele è che solo l’Idf possa tutelare le comunità di frontiera e che qualsiasi delega sulla forza di stabilizzazione a Gaza rappresenti un azzardo. Il leader israeliano ha ribadito di voler mantenere il controllo su Gaza. Per il leader Khalil al-Hayya, il gruppo palestinese cederà le armi solo «quando l’occupazione finirà»