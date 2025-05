Dopo 584 giorni di prigionia torna in Israele Edan Alexander, originario del New Jersey. I media: ha subito gravi torture. Tel Aviv invia una delegazione in Qatar per riprendere i negoziati. Ben Gvir: «Per l’inferno sulla Striscia abbiamo il sostegno Usa»

L’ultima liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas risale allo scorso 22 febbraio. Erano sei persone e sono state scambiate con 641 prigionieri.

Quattro giorni più tardi sono stati consegnati i corpi di altri quattro ostaggi. Le promesse erano state portate a termine con 33 rapiti consegnati nella prima fase dell’accordo del cessate il fuoco, di cui otto tornati deceduti. Da quel momento non ci sono più stati scambi e sulla Striscia è tornato l’inferno. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo l’esercito israeliano ha interrotto unilateralmente la tregua ricominciando con i raid aerei che hanno ucciso più di mille persone in circa due mesi.

Per questi motivi il rilascio di Edan Alexander, un soldato israelo-americano di 21 anni originario del New Jersey, è un segnale da non sottovalutare. Nonostante le trattative per un cessate il fuoco siano tra Hamas e Israele siano arenate, con il premier Benjamin Netanyahu che settimana scorsa ha annunciato mentre sorseggiava una gassosa che il suo esercito invaderà la Striscia e la occuperà militarmente, da Gaza è stato liberato un ostaggio a oltre tre mesi dall’ultimo scambio.

Questa volta per il rilascio Hamas ha lasciato da parte lo spettacolo mediatico. Non ci sono palchi allestiti per l’occasione né la folla ad acclamare lo scambio. Un sintomo forse del momento di difficoltà di Hamas che sta anche affrontando pesanti critiche da parte dei gazawi stufi dei raid aerei e di morire di fame.

Questa volta di Edan Alexander abbiamo una foto in cui appare con una maglietta Adidas senza fascette ai polsi, accompagnato da tre miliziani di Hamas e da una funzionaria della Croce Rossa internazionale. E così dopo 584 giorni di prigionia ieri è uscito dalla Striscia ed è stato portato nella base militare israeliana di Reim. Fa fatica a camminare, secondo i media israeliani ha subito gravi torture.

Ad aspettarlo alla base oltre al padre c’era anche l’inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che qualche ora prima ha avuto un colloquio con Netanyahu. Il premier israeliano ha avuto poi una telefonata con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al quale ha annunciato che domani una delegazione dello stato ebraico si recherà in Qatar per proseguire le trattative volte a rilasciare gli ostaggi rimasti.

Resta da capire cosa accadrà nei prossimi giorni e se alla fine l’Idf lancerà l’offensiva annunciata nella Striscia. In quel caso appare difficile un ulteriore scambio di prigionieri.

Ma Netanyahu ha detto che i colloqui si svolgeranno «solo sotto il fuoco» e in questo ha l’appoggio dell’ala più estremista del suo governo rappresentata dal ministro Hitamar Ben Gvir. «Abbiamo ricevuto il sostegno americano per aprire le porte dell’inferno su Gaza: dobbiamo smettere di procrastinare e passare all’offensiva», ha detto ieri il ministro ai giornalisti.

Il viaggio del tycoon

In questo scenario Donald Trump inizia il suo tour in Medio Oriente tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Per il Wall Street Journal il rilascio di Edan Alexander è una vittoria diplomatica del tycoon che inizia il suo viaggio con un duplice obiettivo. Da una parte quello di portare a casa investimenti miliardari senza precedenti con la firma di quello che oramai è chiamato l’“accordo del secolo”.

Solo dall’Arabia Saudita, l’amministrazione Trump spera di incassare 600 miliardi di investimenti e altri 200-300 miliardi dal Qatar. Abu Dhabi, invece, aveva annunciato nelle scorse settimane investimenti per 1,4 trilioni di dollari per i prossimi dieci anni.

Dall’altra parte, l’obiettivo è dialogare con gli interlocutori arabi per arrivare a una posizione comune sui piani futuri per la Striscia: dalla ricostruzione al controllo.

Il passaporto straniero

Indipendentemente se il rilascio di Edan Alexander sia un successo di Trump o una concessione di Hamas per far entrare aiuti nella Striscia per una popolazione ridotta letteralmente alla fame, lo scambio di ieri non ha fatto nascondere il rammarico per alcuni parenti degli ostaggi tutt’ora prigionieri a Gaza.

A parlare con i media è stato Dani Miran, padre del prigioniero Omri Miran, il quale ha detto di essere felice per il rilascio di Alexander, ma si è detto «molto triste che le famiglie degli ostaggi abbiano bisogno di passaporti stranieri per liberare i propri cari». E ha aggiunto: «Questo paese non sa proteggere i propri cittadini?».

