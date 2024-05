L’Egitto ha chiesto alle delegazioni israeliane e palestinesi «flessibilità», mentre Blinken ha ribadito che gli Usa non supportano l’operazione a Rafah. 110mila persone in fuga dal sud della Striscia. L’Unrwa ha chiuso la propria sede di Gerusalemme dopo un incendio

Dopo gli attriti degli scorsi giorni tra Israele e Stati Uniti, con Washington che si oppone all’operazione militare a Rafah e ha bloccato l’invio di armi offensive, il premier Benjamin Netanyahu cerca ora «di ricomporre con Biden». Ma – ha aggiunto – Tel Aviv «non ha altra scelta» che «distruggere» Hamas e i suoi miliziani nel sud della Striscia. In una telefonata con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, Blinken ha ribadito: «Gli Stati Uniti non sostengono una grande operazione militare a Rafah e rifiutano qualsiasi spostamento forzato di palestinesi da Gaza», ha riferito il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

Intanto, le delegazioni israeliane e palestinesi hanno lasciato ieri il Cairo, dove da settimane sono in corso colloqui di pace. L’Egitto chiede a entrambe le parti «flessibilità», mentre Hamas afferma che «la tregua è nelle mani di Israele».

Secondo l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), sono 110mila le persone in fuga da Rafah. Nella notte alcuni coloni israeliani hanno appiccato un fuoco nella sede dell’agenzia di Gerusalemme, con dentro il personale. Per questo il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, ha annunciato su X la decisione di chiudere la sede: «Questo è uno sviluppo scandaloso. Ancora una volta, la vita del personale delle Nazioni Unite era in serio pericolo. Alla luce di questo secondo terribile incidente in meno di una settimana, ho preso la decisione di chiudere il nostro complesso fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza adeguata».

Quattro morti in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalia L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che quattro persone sono rimaste uccise stanotte in un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio residenziale nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Le vittime appartengono tutte alla stessa famiglia e tra loro c'è anche un bambino, spiega la Wafa. L'Idf colpisce l'est di Rafah e riprende le operazioni a Gaza City L'esercito israeliano continua con le sue «operazioni mirate» nella parte orientale di Rafah, dove lunedì scorso aveva iniziato a ordinare l'evacuazione dei civili. Intanto, ha ripreso le sue attività a Gaza City. «Le forze di difesa israeliane continuano operazioni precise nell'area di Zeitoun, nel sud di Gaza City, così come in aree specifiche della parte orientale di Rafah», si legge in un comunicato delle forze armate israeliane. I militari ha «eliminato diverse cellule terroristiche in combattimenti corpo a corpo e con attacchi aerei», continua la nota. «Diversi luoghi nell'area di Rafah dove negli ultimi giorni sono stati lanciati razzi e mortai contro Israele, anche verso il valico di Kerem Shalom (che collega Israele e la Striscia), sono stati attaccati da aerei da combattimento», si legge ancora. Coloni israeliani appiccano fuoco alla sede dell'Unrwa a Gerusalemme Nella notte alcuni «residenti israeliani» hanno appiccato il fuoco nel quartier generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme, con personale all'interno del complesso. Lo ha fatto sapere il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, che ha denunciato un episodio simile qualche giorno fa. «Anche se non ci sono state vittime tra i nostri dipendenti, l'incendio ha causato ingenti danni alle aree esterne», ha scritto Lazzarini su X, dove ha pubblicato anche un video in cui si vedono uomini armati scandire lo slogan: «Bruciate le Nazioni Unite». «Questo è uno sviluppo scandaloso. Ancora una volta, la vita del personale delle Nazioni Unite era in serio pericolo», ha commentato Lazzarini, e ha aggiunto: «Alla luce di questo secondo terribile incidente in meno di una settimana, ho preso la decisione di chiudere il nostro complesso fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza adeguata». Unrwa: «Circa 110 mila persone fuggite da Rafah» «Mentre i bombardamenti delle forze israeliane si intensificano a Rafah, lo sfollamento forzato continua. Unrwa stima che circa 110mila persone siano fuggite da Rafah in cerca di sicurezza. Ma nessun posto è sicuro nella Striscia di Gaza e le condizioni di vita sono atroci». Lo si legge in un tweet su X dall'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). «L`unica speranza è un cessate il fuoco immediato», ha aggiunto l'Unrwa. L'Egitto chiede «flessibilità» ad Hamas e Israele In una nota diffusa dal ministero degli Esteri egiziano dopo il colloquio avuto dal ministro Sameh Shoukry con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si legge che l'Egitto chiede «flessibilità» alle delegazioni israeliane e palestinesi, nei colloqui di pace in corso al Cairo. Nel corso del colloquio i due ministri hanno concordato «sull'importanza di invitare le parti a dare prova di flessibilità e a fare tutti gli sforzi necessari per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e porre fine al conflitto». Netanyahu: «Spero di superare le divergenze con Biden» Intervenendo sulle tensioni in corso con l'alleato americano riguardo la prospettiva di un'operazione militare nel sud della Striscia di Gaza, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di auspicare di riuscire a risolvere i disaccordi con Joe Biden. Ma ha anche ribadito, in un'intervista al programma televisivo Dr. Phil Primetime, la necessità per Israele di entrare a Rafah. «Spesso siamo stati d'accordo, ma abbiamo avuto i nostri disaccordi. Siamo stati in grado di superarli. Spero che riusciremo a superarli ora, ma faremo quello che dobbiamo fare per proteggere il nostro Paese». Netanyahu ha aggiunto che Tel Aviv «non ha scelta» sui restanti miliziani di Hamas presenti ancora a Rafah: «Se non li distruggiamo, se li lasciamo in pace, torneranno. Usciranno dai tunnel, riprenderanno il controllo di Gaza e faranno ciò che hanno promesso di fare: rifaranno il 7 ottobre, questo enorme massacro, ancora, ancora e ancora». Hamas: «La tregua è nelle mani di Israele» «La delegazione negoziatrice ha lasciato il Cairo in direzione di Doha. L'occupazione ha respinto la proposta avanzata dai mediatori e da noi accettata. Di conseguenza la palla è ora tutta nel campo» di Israele, ha

affermato Hamas in una lettera inviata ad altre fazioni palestinesi. Le delegazioni israeliana e palestinese hanno lasciato il Cairo «dopo due giorni di negoziati» volti a ottenere una tregua nella guerra in corso nella Striscia di Gaza da sette mesi, ha riferito ieri sera il media arabo Al-Qahera News. Gli sforzi dell'Egitto e di altri paesi mediatori come Qatar e Stati Uniti «continuano ad avvicinare i punti di vista delle due parti», ha aggiunto l'emittente citando una fonte del Cairo.

