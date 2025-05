Tagliare i fondi alle università, fare pressione politica sui finanziatori privati, minare l’accesso agli studenti stranieri, è la via imbattuta dal tyccon e dal suo vice, JD Vance. Uno scontro, quello tra la Casa Bianca e i centri del sapere, il cui obiettivo è l’asservimento alla nuova “narrazione” americana. Ma che ha come conseguenza la fine dell’America della conoscenza libera, quella che aprì le porte a geni come Lévi-Strauss

Nel maggio 1941, Claude Lévi-Strauss, lascia la Francia. La situazione è divenuta assai difficile dopo il varo, nell’ottobre del 1940, su pressione dell’occupante tedesco e dell’estrema destra filo-fascista, della legislazione antisemita da parte del governo collaborazionista di Petain. Costretto a lasciare l’insegnamento, Lévi-Strauss cerca di tornare in Brasile, dove ha vissuto, dal 1935 al 1939 insegnando sociologia all’università di San Paolo e conducendo importanti missioni etnografiche sul terreno: come quella in Amazzonia tra i Nambikwara.

Come come racconterà in Tristi tropici, però, il tentativo di ottenere il visto evaporerà davanti ai suoi occhi. Sollecitato da Alfred Métraux, altro esponente di prima grandezza di quella straordinaria leva degli etnologi francesi che si forma tra le due guerre mondiali, decide allora di puntare sugli Stati Uniti.

L’approdo americano

Dopo un lungo peregrinare tra Sudamerica e Oceania, anche Métraux si è stabilito negli Usa, e dopo aver insegnato a Berkeley e a Yale, nel 1941 è allo Smithsonian Institution di Washington. Métraux insiste da tempo per fare arrivare negli Stati Uniti Lévi-Strauss che, su sua insistenza e quella dell’antropologo Robert Lowie, viene inserito nella lista di studiosi europei minacciati dalla persecuzione nazista messa a punto dalla Fondazione Rockefeller. Passaggio non semplice: la Fondazione è perplessa sul profilo di uno studioso giovane, allora poco conosciuto, con alle spalle una produzione scientifica esigua, e che deve ancora discutere la tesi di dottorato. Ma il prestigio accademico, e la capacità di persuasione, di chi ne caldeggia l’ingresso nella lista è tale da superare le resistenze.

Métraux si prodigherà anche per cercare una collocazione professionale per Levi-Strauss. Si rivolgerà, così, a Alwin Johnson, direttore della The New School for Social Research - struttura che svolge un importante ruolo nella rete di sostegno agli studiosi europei attivata dalla Fondazione - per metterlo al corrente della difficile situazione in cui si trova, «un giovane collega, professore di sociologia», che ha fatto domanda per essere assunto dall’istituto che Johnson dirige. Métraux definisce Lévi-Strauss un «antropologo molto promettente» che «ha contribuito grandemente alla nostra conoscenza del Sudamerica». Sottolinea che lo studioso francese è considerato tra antropologi e sociologi, come «l’uomo del futuro». Giudizio di valore, mirato a far leva sulla consuetudine americana a esaltare il talento a discapito di burocratici requisiti formali o all’appartenenza nazionale, che avrà peso rilevante nell’arruolamento del futuro artefice della rivoluzione strutturalista.

Come Lévi-Strauss, gli Stati Uniti accoglieranno in quei difficili anni un grande numero di studiosi in ogni ambito disciplinare. Apertura che, nel corso del tempo, ha consentito all’America di diventare davvero grande, creando un ambiente scientifico, libero e dotato di mezzi, reso fertile dalla presenza di ricercatori provenienti da tutto il mondo. La parte del leone in questa lunga campagna di reclutamento sarà fatta da atenei come Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, il Mit, Stanford, Caltech.

Atenei che oggi l’America trumpiana mette pesantemente sotto attacco: tagliando loro le sovvenzioni pubbliche, cercando di impedire l’immatricolazione di nuovi studenti stranieri, imponendo ai già iscritti di trasferirsi altrove.

Il dispotico tycoon tornato alla Casa Bianca accusa, infatti, quelle università di aver dato spazio all’antisemitismo dei loro studenti pro-palestinesi mobilitatisi contro la condotta di Israele nella guerra a Gaza. In realtà, come chiaramente ha affermato il vicepresidente e ideologo JD Vance, le università finiscono nel mirino in quanto “sono il Nemico”, luoghi di produzione di saperi non conformi alla nuova narrazione veicolata da uno schieramento che non tollera critica e pluralismo culturale ed esige obbedienza e allineamento.

Il bersaglio grosso

Nel nuovo maccartismo accademico divenuto volto e sostanza del trumpismo – prima dell’attacco a Harvard vi erano stata quello alla Columbia e l’annuncio di condizionare la continuità dei contributi pubblici alla fine di corsi, programmi, ricerche, non graditi al governo - il bersaglio grosso è “l’ambiente” in cui il sovranismo autoritario in salsa a stelle e strisce ritiene alligni l’opposizione ai nuovi “unti dall’elettore”, che si sentono legittimati da un consenso che libera e sovraordina il potere da ogni vincolo.

“Ambiente” costituito da docenti e ricercatori che si ostinano a adottare approcci, a indagare temi, considerati non più ammissibili nella “nuova America” e da istituzioni “prone” alle minoranze. Esemplari le pressioni governative proprio sullo Smithsonian Institution, accusato di essere troppo attento a culture diverse da quella bianca.

Tagliare i finanziamenti a questo “ambiente”, fare pressione politica sui grandi finanziatori privati degli atenei, anche facendo balenare la possibilità di colpire i loro interessi, è una strada che il duo Trump-Vance intende perseguire.

Uno scontro, quello tra la Casa Bianca e le università, che - come altri non meno significativi in corso negli Usa – ha come posta la libertà. E che, come molte altre vicende che accadono Oltreatlantico, potrebbe presto costituire un terreno di lotta politica anche altrove.

Infine, una domanda: cosa sarebbe successo se l’America che abbiamo conosciuto, la stessa che ha accolto Métraux e Lévi-Strauss e molti “uomini del futuro” che hanno avuto la possibilità di coltivare i loro studi senza condizionamenti governativi, fosse stata plasmata da concezioni del mondo come quelle che ispirano la minacciosa galassia trumpiana?

Non è necessario rifarsi a ucronie come Il complotto contro l’America di Philip Roth o de L’uomo nell’alto castello di Philip Dick, per comprenderlo.

