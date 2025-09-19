Hedges: «Per colpa di Netanyahu, Hamas è idolatrata. La barbarie di Israele? È la nostra»

Parla il premio Pulitzer Chris Hedges, a lungo inviato di guerra in Medio Oriente: «Questa guerra distruggerà per sempre il mito che noi rispettiamo lo stato di diritto o che siamo i protettori dei diritti umani, della democrazia e delle cosiddette "virtù" della civiltà occidentale. La barbarie di Israele è la nostra»

true false

«Invece di sconfiggere Hamas, cosa che Israele non è riuscito a fare per due anni a causa dell'infinito reclutamento di nuove e impazienti reclute, l'ha mitizzata». Il giornalista americano Chris Hedges - vincitore del premio Pulitzer nel 2002 e autore del volume Un genocidio annunciato (pubblicato in Italia da Fazi Editore nella traduzione di Nazzareno Mataldi) - sa bene di cosa sta parlando, avendo trascorso sette anni a seguire il conflitto israelo-palestinese come corrispondente del New York