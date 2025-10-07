I palestinesi? Portano solo guai. La doppia faccia dei paesi arabi

Il secondo anniversario del 7 ottobre ha un sapore ambivalente per i paesi arabi, nonostante la solidarietà diffusa. La mobilitazione non è intensa anche per la convinzione che i vari paesi abbiano interessi diversi tra loro

Come vivono i paesi arabi il secondo anniversario del 7 ottobre, spartiacque politico e militare che li ha obbligati a occuparsi nuovamente di quella questione palestinese che speravano ormai essersi gettati alle spalle? L’atteggiamento è ambivalente: nonostante il sentimento dominante sia quello della solidarietà verso i confratelli palestinesi, la mobilitazione delle piazze non è certo stata intensa. Fattore che non dipende, solo, dal ferreo controllo dei governi della regione su ogni forma di