“Vy mozhete nam pomoch'?” In una nottata come tante, alla stazione di Gorizia una frase rompe il solito rituale d’accoglienza. La frase chiaramente non è in inglese, né in francese, nemmeno in indi o bengalese. Ci vogliono alcuni secondi prima che i volontari che accolgono i migranti alla frontiera tra Slovenia e Italia si rendano conto che è russo.

A piedi, insieme a un gruppo di sub-sahariani, arrivano alla banchina dei treni tre famiglie russe: madri e figli, tutti minorenni, tra cui alcuni diciassettenni. Cercano aiuto perché non sanno come proseguire il viaggio, dopo un lungo percorso che li ha stremati. In tutto sono dodici ma la comunicazione è molto complessa, perché nessuno di loro parla inglese e allora si cerca di capirsi a gesti.

«Purtroppo per noi era una novità e non sapevamo come fare», racconta Max, uno dei volontari. «Era passata la mezzanotte ma ho pensato di chiamare un amico che ha studiato russo, anche se non lo parlava da tempo. Grazie a lui abbiamo quantomeno inquadrato la situazione».

Il gruppo di russi è scappato per paura della guerra e per paura di Vladimir Putin. I figli diciassettenni, infatti, avrebbero potuto presto esser chiamati a combattere sul fronte ucraino e allora, prima che fosse troppo tardi, le madri hanno deciso di andar via. Poche valigie per non insospettire nessuno e via in aeroporto, con un biglietto aereo per Belgrado, Serbia.

Da lì, si sono ritrovati insieme a tutti gli altri migranti che percorrono la rotta balcanica e si sono incamminati. Un po’ in autobus, un po’ negli stessi taxi dei contrabbandieri e poi a piedi, fino ad entrare in Italia. A Gorizia, nel cuore della notte, hanno chiesto di arrivare a Milano. «Gli abbiamo offerto cibo e acqua, gli abbiamo detto quale treno prendere e poi gli abbiamo dato un giaciglio per dormire, come facciamo con tutti», raccontano ancora i volontari. L’indomani mattina sono partiti per proseguire la loro fuga.

Il marito ucciso al fronte

Da qualche mese, invece, il viaggio di Andrejja è terminato in Svizzera. Anche lei, come i connazionali, è arrivata da Belgrado e poi ha proseguito a piedi vero l’Italia. «Sono scappata perché è diventato insostenibile vivere in Russia – ci racconta – abbiamo paura di Putin, delle spie, di commettere un errore e di finire in prigione. E poi c’è povertà, anche se nessuno ne parla, ma siamo messi male fuori dalle grandi città.

Mio marito è morto al fronte, non so nemmeno dove esattamente, perché nessuno mi ha detto nulla. E allora ho preso mio figlio sedicenne e sono scappata». Andrejja racconta che durante il viaggio ha cercato di camuffarsi il più possibile tra tutti gli altri migranti. E anche una volta entrata in Europa ha temuto di essere scoperta.

«È una doppia minaccia: da un lato i cittadini europei che ci odiano tutti e non ci accolgono, dall’altro i filorussi o i russi che vivono qui per cui siamo traditori e ci minacciano». Non ci offre ulteriori dettagli sulla sua attuale vita, è ancora molto prudente e non si sente pienamente al sicuro.

Non ci sono, dunque, solo migranti dall’Africa o dall’Asia a scappare in Europa. Di recente i confini italiani sono meta anche dei russi che fuggono da Vladimir Putin. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, alle frontiere si sono registrati i primi arrivi dal paese.

A Udine, dall’inizio dell’anno è arrivata qualche famiglia dalla Russia occidentale, lo stesso è accaduto alla frontiera di nord ovest. Al rifugio Fraternità Massi di Oulx negli ultimi mesi sono arrivati dei russi e anche delle famiglie cecene. In particolare, sono proprio i ceceni ad affollare maggiormente le frontiere.

Qualche sera fa, infatti, a Gorizia è arrivata un’altra famigliola dalla regione. Padre, madre e due figlie di 6 e 8 anni e tre figli di 12, 14 e 16 anni sono sbucati dal buio alle spalle della stazione della città friulana e hanno chiesto aiuto. Stesso copione della volta precedente: nessuno di loro parla inglese e grosse difficoltà a capirsi ma anche in questo caso la meta è Milano, probabilmente per proseguire il viaggio in Svizzera o in Francia.

170mila russi

Che negli ultimi mesi ci sia stato un incremento degli arrivi dei russi lo confermano anche alcuni analisti dell’area balcanica. Sulla rotta tra Serbia e Italia, infatti, sono comparsi anche loro, tra afghani, siriani e nordafricani.

Arrivano a Belgrado perché la Serbia ha lasciato il suo spazio aereo aperto ai voli da Mosca e per atterrare basta un visto turistico. È per questo che da marzo 2021, poco dopo l’invasione in Ucraina, la capitale serba si è riempita di russi. Secondo le stime, ci sarebbero almeno 170mila persone, tra loro, però, anche molte spie.

Se per mesi, infatti, la comunità russa a Belgrado ha vissuto in maniera serena, con il proseguire delle ostilità e con l’incancrenirsi della politica interna moscovita le cose sono cambiate. Oggi, ci racconta Tanja Kristic, che fa volontariato con i migranti che arrivano in Serbia, quando i russi atterrano in aeroporto non chiedono più un taxi per il centro, ma indicazioni per andare al confine ovest. Verso la Bosnia o la Croazia.

Il timore, soprattutto per i ragazzi in età di leva, è di essere denunciati, accusati di tradimento e di finire nei guai. Soprattutto dopo che un anno fa Putin ha attivato la mobilitazione parziale dei riservisti militari. Dunque, meglio cercare una vita migliore in Europa, nonostante l’ostilità manifesta. «Non è vero che in Russia sono tutti d’accordo con Putin – racconta ancora Andrejja dalla sua località segreta.

Forse nella capitale o a San Pietroburgo, ma nel resto del Paese no, hanno solo paura. Ecco perché tutti scapperanno sempre di più». A Gorizia, intanto, si cerca qualcuno che parli almeno un po’ di russo, per prepararsi a nuovi arrivi.



