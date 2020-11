I risultati elettorali in North e South Carolina arriveranno in ritardo rispetto all'orario previsto. In Carolina del Nord quattro seggi rimarranno aperti circa 45 minuti in più, non chiudendo quindi all'1.30, ora italiana, come previsto ma alle 2.15. La decisione è dovuta ad un'apertura ritardata di alcuni seggi per problemi tecnici. Lo stesso succederà in Carolina del Sud dove invece il ritardo è dovuto ad un errore di stampa che renderà difficoltosa la lettura delle schede elettorali da parte degli scanner. I voti dovranno essere conteggiati a mano.

