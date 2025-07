Iaf Europe, Israele defense and social forum e Ngo Monitor sono tra le più attive nelle istituzioni Ue. Si battono a difesa dei coloni e contro gli aiuti inviati in Palestina. Vantano agganci anche con politici italiani legati al governo. Gli incontri con il meloniano

Da venti mesi uomini in giacca e cravatta si muovono più o meno fuori dai riflettori tra le aule dei parlamenti europei e delle istituzioni dell’Ue a Bruxelles. Organizzano conferenze e incontri a porte chiuse con politici e funzionari. I loro obiettivi sono chiari: attirare consenso intorno alla guerra di Israele a Gaza, evitare sanzioni che possano colpire i coloni e il governo di Benjamin Netanyahu, e screditare le Nazioni unite nel supporto umanitario nella Striscia. Non è un caso se i paesi Ue sono divisi sulla revisione dell’accordo di cooperazione con Israele, con il governo italiano che ha la posizione più intransigente.

Le organizzazioni che conducono attività di lobbying in favore dello stato ebraico sono decine e decine, ma alcune nello specifico sostengono esplicitamente la propaganda militare israeliana. Lo fanno anche attraverso ex ufficiali dell’esercito, che nella loro seconda vita si sono riciclati come lobbisti.

Tra queste, ce ne sono tre in particolare, che godono di ottime relazioni con il governo di destra che governa a Tel Aviv: Israel defense social forum, la Ngo Monitor e la Israel alliance foundation (Iaf) Europe. Abbiamo già raccontato della Israel defense social forum e del premio appena assegnato al vicepremier Matteo Salvini. Qui abbiamo analizzato le altre due organizzazioni lobbistiche utilizzate dalla destra italiana per fare pressione sui politici europei.

IAF Europe

In poco tempo la Iaf Europe si è posta come uno dei baluardi del governo Netanyahu all’interno delle istituzione Ue.

Il suo policy director è Raouf Alexander Leeraar, primo tenente dell’Idf ora in pensione. Sul suo profilo X lancia allarmi su una presunta islamizzazione dell’Europa, attacca l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e difende il nuovo piano umanitario varato da Tel Aviv e Washington che è diventato una trappola di morte per i civili palestinesi.

Per conto dell’Iaf, Leeraar è una delle persone accreditate per fare attività di lobbying a Bruxelles. Nel registro Ue sono segnati 11 incontri che si sono tenuti tra la capitale Belga e Strasburgo. Alcuni di questi avevano come oggetto di discussione con gli eurodeputati quello di trovare alternative all’Unrwa per la gestione degli aiuti umanitari a Gaza.

Ogni evento organizzato è un’opportunità per fare relazioni pubbliche. E così un anno fa, nel mese di luglio, la Iaf Europe ha organizzato il convegno dal titolo “European policy summit”, al quale hanno partecipato parlamentari di diversi paesi europei e dell’Eurocamera. Tra questi anche il meloniano Lucio Malan.

A Bruxelles, però, gli obiettivi della Iaf Europe sono molteplici. Tra questi c’è anche il sostegno alle attività dei coloni. Secondo l’ultimo bilancio depositato, l’organizzazione ha ricevuto donazioni per 136mila euro nel 2023. Quindicimila sono stati donati dall’organizzazione olandese Cristiani per Israele, che sostiene attivamente le attività economiche e politiche dei coloni in Cisgiordania.

La Iaf Europe è subordinata alla fondazione madre, la Iaf international, al cui vertice siede John Reinstein, altro uomo molto vicino a Netanyahu. Nel programma di Iaf non c’è traccia della soluzione due popoli due stati, caldeggiata invece dal governo italiano di Giorgia Meloni. La fondazione vanta connessioni in 56 parlamenti del mondo, per l’Italia cita come suo referente Lucio Malan. Contattato da Domani, il senatore di Fratelli d’Italia afferma di aver partecipato a «eventi Iaf a titolo personale, credo l’ultima volta nel 2019, e non certo a nome del governo».

Secondo immagini pubblicate da Iaf, Malan ha partecipato a un evento anche a luglio del 2024. Come si può sostenere la Iaf e al contempo la soluzione due popoli due stati? «Osservo che entro i confini ante 1967 di Israele vivono circa 2 milioni di arabi, che peraltro sono i soli arabi di tutto il Medio Oriente a godere di tutti i diritti umani. Non vedo pertanto contrasto tra la presenza di ebrei nei territori di un futuro stato palestinese e la soluzione “due Stati"», ci ha risposto il senatore. Che ha poi aggiunto un paragone: «Francia e Italia sono due stati e due popoli, ma ciò non impedisce che vi siano molti francesi che vivono o investono in Italia e viceversa».

Ngo Monitor

La Ngo Monitor ha l’obiettivo dichiarato di fornire informazioni e analisi sulle attività delle Ong «che affermano di promuovere i diritti umani e le agende umanitarie». In realtà, lo scopo è screditare le organizzazioni attive in Palestina ed evitare che ricevono fondi istituzionali. La Ngo monitor ha speso grande impegno (nel 2023 ha dichiarato un budget europeo di 1,5 milioni di euro) per avallare la campagna di attacchi del governo israeliano contro l’Unrwa, riuscendo a ottenere l’effetto sperato.

«Israele ha reso quasi impossibile all’Unrwa operare a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza. E le lobby hanno speso molte risorse per rafforzare questo tipo di pressione sull’Unione europea, che è uno dei principali donatori», dice David Cronin, giornalista esperto di lobby a Bruxelles.

Nonostante la mattanza dei civili nei pressi dei centri aiuti umanitari a Gaza, il presidente della Ngo Monitor, Gerald M. Steinberg, difende sui suoi canali social la Gaza humanitarian foundation, l’ente privato incaricato da Tel Aviv per distribuire gli aiuti.

Il 1° aprile scorso, durante un incontro con alcuni europarlamentari tra cui il cristianodemocratico tedesco Nicolas Herbst, presidente della Commissione bilancio, la Ngo monitor chiedeva una riforma degli aiuti allo sviluppo dell’Ue per la Cisgiordania e per Gaza. Secondo l’organizzazione, gli aiuti attuali finanziano il terrorismo e l’antisemitismo.

Lo scorso marzo, i membri della Ngo monitor hanno avuto anche un “un meeting di cortesia” con Christine O'dwyer, membro del gabinetto di Kaja Kallas, l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue.

Per capire la posizione ideologica della Ngo monitor, basta leggere i suoi report. Tra le organizzazioni fortemente criticate ci sono Amnesty International, Usaid e Unicef. È finita sotto la loro lente anche l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, accusata di aver inviato finanziamenti a ong «altamente politicizzate che promuovono narrazioni anti-israeliane» e il boicottaggio.

Già nel 2018 un gruppo di accademici, giornalisti, attivisti ed ex diplomatici israeliani del Policy working group aveva pubblicato un report per evidenziare le connessioni di Steinberg con il Likud, partito di Netanyahu. Steinberg è stato infatti consulente nel ministero degli Affari Esteri israeliano e nel Consiglio di sicurezza nazionale, oltre che consigliere personale del deputato Ze’ev Elkin.

Ciononostante, la Ngo monitor ha grande influenza non soltanto a Bruxelles ma anche in alcuni parlamenti nazionali come l’Olanda e la Germania. Tra i personaggi di spicco che hanno ruotato intorno all’organizzazione ci sono Maurice Hirsch (ha servito l’Idf per ben 19 anni) e Yosef Kuperwasser (veterano dell’intelligence militare israeliana). Entrambi sono affiliati alla Israel Defense and Security Forum (Idsf), una potente rete di lobbying formata da ex membri dell’Idf.

