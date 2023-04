L’ex governatore repubblicano dell’Arkansas Asa Hutchinson il 2 aprile ha annunciato con un’intervista esclusiva alla rete Abc la sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti, invitando l’ex presidente Donald Trump, che si prepara a consegnarsi alla procura distrettuale di Manhattan, a farsi da parte per questo motivo, offrendo in cambio la propria esperienza di governatore che ha lottato contro il traffico di droga dovuto all’immigrazione illegale e ha difeso i valori tradizionali.

Fingendo che nulla sia accaduto negli ultimi otto anni, dove il trumpismo è diventato il cuore pulsante del Gop, Hutchinson quindi corre avendo zero possibilità o quasi di vittoria, essendo virtualmente uno sconosciuto agli occhi di un’opinione pubblica conservatrice che di sicuro ha finora mostrato poco interesse nei suoi confronti.

Non è la prima volta che accade che un candidato di questo tipo scelga comunque di lanciarsi in un’impresa senza chance. Perché succede?

Un posto nel mondo

Torniamo al 5 marzo 2023: l’ex governatore del Maryland Larry Hogan ha scritto un editoriale sul New York Times per spiegare la sua decisione di non candidarsi alle primarie presidenziali repubblicane del 2024.

Secondo la tradizionale visione politica, il curriculum di Hogan sarebbe stato perfetto: già al vertice del Maryland per due mandati, stato fortemente democratico, dove ha concluso il suo mandato con una popolarità che superava il 70 per cento, secondo un sondaggio di Morning Consult.

Pur fortemente critico di Donald Trump, non lo ha mai attaccato direttamente, sollevando soltanto la questione di principio del non «piegarsi a una singola personalità».

Il cuore della riflessione di Hogan però è molto preciso ed è incontrovertibile: «Non mi candiderò per promuovere un libro o per posizionarmi per una futura posizione in un’amministrazione repubblicana».

In poche parole, Hogan ha inquadrato il tipo di candidatura che funziona per Hutchinson o per altri come lui. Già nel 2015-16, il campo repubblicano era pieno di candidati simili, tra cui Chris Christie e John Kasich. Il primo, governatore del New Jersey aveva ritirato la sua candidatura poco dopo le primarie del febbraio 2016 in New Hampshire.

Due settimane più tardi annunciò il sostegno la candidatura del suo rivale Donald Trump e dopo la vittoria diventò il capo del suo team di transizione, senza però ottenere cariche nell’amministrazione. Oggi fa il lobbista. Destino opposto invece per John Kasich, moderato e repubblicano vecchio stampo, si pose come una sorta di campione di ragionevolezza repubblicana, insensibile a tutte le sirene populiste, senza però alcuna chance di agguantare la vittoria generale.

I suoi otto anni come governatore però sono stati caratterizzati non dalla moderazione, ma da una linea nettamente conservatrice, ad esempio in materia di diritti riproduttivi e di controllo delle emissioni.

Kasich, una volta finito il suo mandato nel 2018, venne assunto alla Cnn come commentatore e nel 2020 annunciò il suo sostegno a Joe Biden, rafforzando il suo ruolo mediatico di repubblicano ragionevole. Lo stesso che oggi interpreta Hutchinson.

Opportunismo

E anche nel suo caso, questo ruolo da moderato che combatte il trumpismo da una posizione centrista, è principalmente fittizio. Se si analizza la sua posizione sui diritti Lgbt, si è evoluta nel tempo: nel 2015 ha firmato una legge che consentiva alle imprese di discriminare sul luogo di lavoro le persone per l’orientamento sessuale.

E nel marzo 2021 ha varato un altro provvedimento che consente ai medici di rifiutare le cure a una persona per “ragioni morali”. Una posizione più vicina al radicalismo conservatore dello stesso Donald Trump o di Ron DeSantis, ma di questo non c’è traccia nel suo programma elettorale, tutto incentrato sulla leadership. Sulla quale si è mostrato ambivalente: a dicembre 2021 ha ringraziato il presidente Biden in un’intervista alla Msnbc dicendo che aveva depoliticizzato la lotta contro il Covid.

Un mese dopo, a gennaio 2022, incoraggiava le imprese operanti in Arkansas a non piegarsi «al tirannico obbligo di vaccino» imposto dall’amministrazione Biden. Qual è il vero governatore su cui dovrà votare il militante repubblicano tra un annetto circa? Quello che accettava entusiasticamente il pieno sostegno di Donald Trump per la rielezione nel 2018 o quello che lo condannava due anni più tardi per aver diffuso “la grande bugia” delle elezioni rubate? Probabilmente entrambe le cose, se funzionali alla carriera futura di Hutchinson.

Probabilmente nel settore privato come lobbista, dato che secondo un recente sondaggio della Cnn, il 59 per cento della base repubblicana preferisce un candidato che lo confermi nelle proprie convinzioni anziché uno che abbia maggiori chance di battere il presidente Joe Biden.

Questo spazio quindi è già occupato da Donald Trump e da Ron DeSantis. La candidatura Hutchinson, del resto, non ha conquistato nessuna prima pagina, finendo subito in fondo ai vari siti di news. Molto più interessati al destino giudiziario di Donald Trump, per il quale i consensi repubblicani sono in crescita, senza badare ai record di uno sconosciuto ex governatore.

