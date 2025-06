Oggi Donald Trump avrà la sua parata militare. Una parata che tiene insieme le celebrazioni per i 250 anni dell’esercito americano, il Flag Day (il Secondo Congresso Continentale adottò ufficialmente la bandiera a stelle e strisce il il 14 giugno 1777) e il compleanno di Trump, che festeggia 79 anni. Le parate militari di questa portata sono un fatto insolito, tanto che di recente il New York Times ha pubblicato un articolo dal titolo Come leggere una parata militare, per spiegare al suo pubblico come interpretare l’apparato simbolico dell’evento di oggi. Scrive Marco Hernandez: «I regimi autoritari le usano per intimidire. Le democrazie per commemorare». Trump farà entrambe le cose.

La parata di oggi sarà il culmine di cinque mesi di continuo esercizio, sfoggio e rappresentazione della forza presidenziale (se non ci fosse stato Trump le celebrazioni non si sarebbero tenute a Washington, ma a Fort Myer, in Virginia).

Il tema della libertà dell’esercizio della forza - o meglio, della legittimazione del suo uso arbitrario da parte del potere esecutivo - è il marchio ideologico del post-liberalismo: su questo convergono Trump e altri campioni europei dell’attuale “età delle destre”. Negli Usa esiste una teoria costituzionale, ovvero la “teoria dell’esecutivo unitario”, che giustifica la concentrazione dei poteri a danno di altri contrappesi - comprese le agenzie indipendenti e le burocrazie che “vigilano”, quelle che Trump ha cominciato a smantellare con il DOGE. La teoria venne generata e discussa nella casa del pensiero giuridico reaganiano - la Federalist Society - e ripresa negli anni di Bush figlio dopo l’11 settembre, per ragioni legate alla sicurezza nazionale.

Teoria e pratica illiberale

Il cortocircuito di oggi è legato all’incontro di questa teoria con una nuova élite di giuristi, avvocati, eletti, membri dell’amministrazione e segmenti degli apparati della sicurezza che non crede nella separazione dei poteri e in uno dei capisaldi delle democrazie liberali, ovvero che anche il potere politico non debba essere al di sopra della legge. Un principio illiberale ma non anti-democratico, nella concezione trumpiana: l’investimento popolare tramite il voto rappresenterebbe un mandato sufficiente a forzare alcuni apparati legali e costituzionali, in nome proprio dell’esecuzione immediata della volontà popolare.

È il caso del pugno di ferro dell’amministrazione Trump sugli immigrati. Contro di loro l’uso della forza, anche oltre i limiti della legalità, è possibile. Trump si è fermato immediatamente solo di fronte a reazioni altrettanto muscolari, come è stato lo “sciopero” del mercato subito dopo il Liberation Day del 2 aprile 2025 (quando gli investitori ignorarono la messa in vendita di bond americani) o la risposta cinese alle sue politiche commerciali.

In questo schema la forza non si esercita solo nella sua forma più elementare - quella fisica e coercitiva, dagli arresti alle detenzioni forzate - ma anche attraverso la minaccia di togliere i fondi alle università nemiche e agli stati democratici, di rescindere contratti con studi legali e imprese che compiono azioni non gradite, oppure che adottano comportamenti non conformi (per esempio rispetto alle politiche di discriminazione positiva). Il trumpismo, infine, assume questa posa da medio evo post-moderno grazie al surplus narcisistico del suo presidente, che richiede continuamente atti di fedeltà e sottomissione personale.

L’ultima frontiera è quella militare. Oggi saranno schierati soldati selezionati per celebrare il “re”. C’è da domandarsi come il nuovo capo di stato maggiore americano, Dan Caine, reagirebbe a una richiesta simile a quella che capitò al suo omologo, Mark Milley, nel 2020: Trump chiese di usare l’esercito contro i manifestanti di Black Lives Matter; Milley non si piegò. E oggi? Ci chiediamo cosa pensano i generali non nel 1954 in Paraguay, ma negli Usa oggi.

