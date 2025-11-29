Il diritto di studiare. Le donne che resistono all’Afghanistan talebano

Roya Mahboob lavora nel campo delle nuove tecnologie ed è scappata in New Jersey, con una app sta cercando nuove vie per non abbandonare le ragazze al loro destino

true false

Una delle prime cose che i Talebani hanno fatto, tornando al potere in Afghanistan, è stata escludere le donne dall’istruzione secondaria e limitarne la libertà di movimento attraverso la legge della sharia. Si parla di oltre un milione di adolescenti alle quali, nel giro di quattro anni, è stata tolta la possibilità di studiare per sostituirla con una “vita” fatta di matrimoni combinati, violenza domestica, suicidi, tossicodipendenze. L’unica alternativa è frequentare una delle tante scuole rel