Può l’incendio di Maui alle Hawaii con 93 morti provvisori, il peggiore da oltre 100 anni nella storia degli Stati Uniti, decidere le sorti delle prossime elezioni presidenziali americane nel 2024? L’ultima volta il terribile terremoto in Turchia, che ha provocato quasi 50mila vittime, non ha avuto praticamente effetti sulla riconferma di Recep Tayyip Erdogan a maggio alla carica di presidente, né il maggior disastro ferroviario della storia in Grecia con 57 morti, per la maggioranza giovani studenti che tornavano a casa per le vacanze pasquali, ha impedito a giugno al premier conservatore, Kyriakos Mitstotakis, di essere rieletto con un largo margine di vantaggio.

Eppure questa volta potrebbe essere diverso: la tragedia delle Hawaii, potrebbe costare caro elettoralmente al presidente americano, Joe Biden perché nel 50esimo stato degli Stati Uniti, l’ultimo entrato nella Confederazione a stelle e a strisce e terra di nascita dell’ex presidente Barack Obama, le cose sono andate davvero storte nonostante tutti i soldi dei contribuenti spesi per evitare il disastro che si è verificato.

I punti oscuri alle Hawaii

Molti sono i punti oscuri ancora da chiarire sulla vicenda. Il bilancio degli incendi alle Hawaii alla fine potrebbe superare i 100 morti, alimentando le critiche e le polemiche sulla gestione del disastro da parte delle autorità locali e federali. Questi incendi delle Hawaii sono stati di eccezionale velocità. Perché? Cosa ha aiutato la propagazione delle fiamme? Alcuni parlano degli effetti dell’uragano Dora che avrebbe dato eccezionale vigore alle fiamme, altri dell’abbandono, con il turismo di massa, delle tradizionali colture locali come l’ananas in favore dei campi erbosi che divenuti secchi per la siccità avrebbero alimentato le fiamme. Possibile che nessuno esperto avesse previsto queste conseguenze e messo in guardia le autorità da questi pericoli estremi in un eco-sistema così fragile?

Di certo la causa di questi incendi non è ancora nota. Si sa solo che le fiamme hanno colto di sorpresa la popolazione residente lasciandola senza protezione né indicazioni di soccorso. Ma come è stato possibile? Molti residenti si sono lamentati, come avvenuto recentemente negli incendi dell’isola greca di Rodi, di non aver ricevuto né l’allerta né l’ordine di evacuazione.

Inoltre perché le sirene, utilizzate per fronteggiare gli effetti degli tsunami, un evento assai diffuso in quelle aeree, sono rimaste inspiegabilmente mute? Guasto tecnico? Decisione delle autorità che non volevano provocare panico? Nessuno per ora sa rispondere. Gli avvisi ufficiali attraverso i media tradizionali (tv e radio) sono risultati inefficaci per i residenti perché erano senza elettricità. I cellulari non hanno aiutato la popolazione per mancanza di copertura di rete.

Come è stato possibile tutto ciò nell’èra dei satelliti? Secondo i residenti, l’avviso che viene inviato in caso di pericolo meteo o di allarme non sarebbe arrivato sui loro dispositivi. Così sulle decisioni prese dalle autorità è stata aperta un’inchiesta che si preannuncia molto complessa e dagli esiti politicamente pesanti.

Le polemiche sui soccorsi

Non a caso le autorità locali e statali nelle Hawaii sono al centro delle polemiche per la risposta agli incendi che hanno distrutto la città di Lahina. Il disastro ambientale avrebbe messo a nudo le inefficienze del servizio d’emergenza, fiore all’occhiello di questo avamposto della tecnologia americana nel Pacifico le cui sedi delle principali aziende hi-tech sono proprio in California, a poche ore di volo da Honolulu. È come se le Hawaii avessero subito di sorpresa una nuova Pearl Harbour, l’attacco aereo giapponese del 7 dicembre 1941 che distrusse la flotta americana del Pacifico e fece entrare Washington in guerra contro tutte le potenze dell’Asse.

La domanda è sempre la stessa: come è stato possibile nell’èra della trasmissione immediata e istantanea non sapere che stavano arrivando le fiamme? Come è stato possibile che i superstiti si siano salvati da soli fuggendo sulle rocce adiacenti il mare e restando per ore in acqua con il rischio di ipotermia cercando di non respirare le inalazioni dei fumi degli incendi utilizzando le maglie bagnate come mascherine di emergenza?

Eppure le testimonianze dei superstiti non lasciano dubbi su quanto sia accaduto alle Hawaii che sulla carta avevano un sistema che aziona sirene d’allarme considerato tra i più moderni negli Stati Uniti, in grado di segnalare pericoli diversi, dagli incendi agli uragani, agli tsunami. Venerdì scorso in una nota il governatore Josh Green ha annunciato una «indagine completa» da parte dell’Ufficio del Procuratore generale per fare luce sulle decisioni assunte prima e durante la propagazione dei roghi.

La quarta incriminazione di Trump

E se sommiamo a queste polemiche sui soccorsi il fatto che Donald Trump, che vola nei sondaggi tra i candidati repubblicani e relega nei titoli di coda il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha detto che per essere riletto gli basterebbe una quarta incriminazione, sono in molti ormai a credere che il rinnovo di Biden nel 2024 sia un percorso in salita.

Infatti su Trump incombe una quarta incriminazione che verrà decisa martedì per le interferenze elettorali in Georgia che si aggiunge alle altre tre, relative rispettivamente per l’insurrezione del 6 gennaio a Capitol Hill, a quella per i pagamenti alla pornostar e infine quella relativa ai documenti classificati rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. Di certo la battaglia per la Casa Bianca si fa sempre più accesa, molto più dell’ipotetico scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg che pare interessare poco o nulla persino ai diretti interessati, che invece farebbero bene a donare qualcosa delle loro ricchezze ai superstiti del rogo delle Hawaii.

