Sopravvissuto al conflitto con Israele e gli Usa, Khamenei ricompare, almeno in tv, uscendo dalla clandestinità dove si era “occultato”: rifugio, peraltro, ritenuto non troppo inviolabile secondo Cia e Mossad. Come prevedibile, la Guida ha dichiarato vinta la guerra con Israele, che senza l’aiuto Usa sarebbe stato «completamente distrutto», e rivendicato l’aver inflitto un sonoro schiaffo all’America, materializzatosi nel preannunciato attacco a una base americana in Qatar.

Un discorso propagandistico, che non può certo nascondere i duri colpi inferti al programma nucleare, che Khamenei ritiene volutamente esagerati da Donald Trump, e all’arsenale missilistico iraniani, oltre che lo shock di veder volare gli aerei con la Stella di David sopra i cieli di Teheran e di altre città del suo paese.

L’unico dato consolatorio per la Guida è che la Repubblica Islamica è ancora in piedi. Anche se è a un bivio. Deve scegliere ora tra un profilo basso, che smorzi le non sopite tensioni nella regione e consenta il galleggiamento tra una pace non pace e una guerra non guerra. Oppure mettere in conto una nuova prova di forza, che avrebbe, come promesso, un “costo elevato” per l’aggressore, ma potrebbe rivelarsi esiziale. Per lui e per la Repubblica Islamica.

Il nodo del nucleare

Il nodo da sciogliere in questi primi giorni di non guerra è l’atteggiamento verso il Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Nel gruppo dirigente tutti rivendicano il diritto dell’Iran al nucleare a uso pacifico. L’ala dura del regime, però, è convinta che la sola deterrenza efficace sia la bomba. La procedura di uscita dal Trattato, approvata anche dal Consigli dei Guardiani dopo essere stata varata dal Majlis, il parlamento, implica il venire meno dei controlli dell’Aeia. L’Iran potrebbe così arricchire, sino al livello richiesto per uso militare, gli oltre 400 chili di uranio trasferiti prima che i B-2 americani lasciassero cadere le loro bunker buster su Fordow.

Una decisione che rischia di condurre a un nuovo intervento israeliano e americano: in un regolamento di conti che, a quel punto, assumerebbe i connotati del finale di partita. Lo ha ben compreso la Russia, impegnata a trattare con Trump le proprie pendenze imperiali in Ucraina, che evoca il diritto di Teheran al nucleare civile ma si dice contraria alla sua fuoriuscita dal Trattato, auspicando la continuazione della collaborazione con l’Aeia guidata dal contestato Rafael Mariano Grossi.

L’equilibrio interno

Quale sarà la scelta di Teheran? Molto dipenderà anche dall’evolversi degli equilibri interni, non riducibili all’allineamento alla volontà della Guida Suprema. La Repubblica Islamica è un’oligarchia di fazioni, veri e propri partiti con orientamenti anche conflittuali, formalmente neutralizzati dalla sottoscrizione del patto , peraltro più volte violato dalla dominante fazione conservatrice religiosa fedele a Khamenei, che sancisce la comune volontà di non metterne in discussione il “sistema”.

Equilibrio che negli ultimi due decenni deve fare i conti anche con l’ingresso in scena, in posizione non subalterna, dei pasdaran, ormai attore fondamentale della costituzione materiale che regge il paese. I Guardiani della rivoluzione, infatti, non sono più solo i pretoriani del regime, ma un corpo che svolge, oltre a funzioni di difesa interna, il ruolo di attore della proiezione strategica della potenza iraniana fuori confine. Decapitati nei vertici dagli attacchi israeliani, i Pasdaran sono, comunque, riusciti a rispondere al “regime sionista”, colpendone il territorio. Successo che contribuirà a aumentare la loro già rilevante influenza nella Repubblica Islamica.

Il futuro

Sul che fare peserà, ovviamente, la posizione di Khamenei che, secondo molti media, prima di “occultarsi”, avrebbe indicato, temendo il peggio, tre suoi possibili successori. È verosimile si sia limitato a enunciare una rosa di candidati tra i quali l’Assemblea degli Esperti sceglierà la nuova Guida quando sarà il momento. Difficilmente in questa rosa comparirà il figlio Mojtaba, attivissimo chierico di rango inferiore, sprovvisto dei requisiti, insieme religiosi e politici, richiesti per assurgere al vertice supremo della Repubblica Islamica.

Strappo, peraltro già compiuto al momento della scelta dello stesso Ali Khamenei, dopo la defenestrazione dell’allora favorito ma critico Montazeri. Khamenei, infatti, al tempo non era grande ayatollah e marja’ -e taqlid, fonte di imitazione, titoli richiesti per diventare Guida Suprema che ha acquisito solo dopo la sua ascesa.

Un secondo strappo familiare su questo delicato terreno non sarebbe facilmente accettabile dal clero sciita, nemmeno per quello conservatore che fa capo allo stesso Khamenei, ultimo sopravvissuto della vecchia guardia del clero rivoluzionario legato a Khomeini, biografia che gli conferisce una legittimità che nessun altro può avere. Se l’indicazione fosse per Mojtaba, altri non si sentirebbero più vincolati alle regole concordate.

Scampato alla caccia grossa israeliana, l’anziano Khamenei ha, però, più tempo per preparare la successione. Consapevole che la sua uscita di scena, per cause naturali o meno, in un periodo di forte tensioni, potrebbe dare la stura a una suggestione non troppo latente tra i Pasdaran: spingere per una successione dai connotati marcatamente religiosi, svuotando di fatto la carica della Guida dall’iperpolitico approccio dilatato da Khamenei sino a limiti estremi. Essi occuperebbero, così, lo spazio lasciato vuoto da una simile figura. Soluzione che, formalmente, lascerebbe intoccata l’architettura istituzionale della Repubblica Islamica, conferendo loro maggiore potere.

Oppure, sotto la spinta di importanti eventi esterni o interni, optare per una transizione più marcata, assumendo direttamente il potere e favorendo, nei fatti, il ritorno a uno sciismo più vicino alla tradizione religiosa alide pre-khomeinista. Quella tradizione, ancora dominante in Iraq, incentrata sull’attesa del ritorno messianico dell’Imam nascosto che darà inizio alla fine dei tempi.

Dando compimento, così, a una propria interpretazione di quel khomeinismo senza clero, di cui era stato alfiere anche il presidente Ahmadinejad, gravato dall’adesione alla minoritaria destra radicale, non anti-clericale ma a-clericale, che aveva i suoi seguaci tra la “generazione del fronte” della guerra con l’Iraq.

Un bacino svuotato dalla stessa forza gravitazionale dei Pasdaran, rimasti fedeli alla Guida, che in quella stessa guerra avevano combattuto con eroismo e sacrificio. In quest’ ipotesi, il regime virerebbe verso un islamonazionalismo grandepersiano, non troppo malleabile ma nemmeno schiacciato su irriducibili istanze religiose, capace di garantire l’ordine interno ma sufficientemente pragmatico per tollerare quelle aperture, sul piano dei costumi che, contrariamente agli elmetti, i turbanti considerano forme di «corruzione sulla terra».

