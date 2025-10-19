L’attivismo per i palestinesi

Il grande gioco del sultano Erdogan, la Turchia neo ottomana si avvicina al confronto con Israele

Renzo Guolosociologo
19 ottobre 2025 • 20:07

La presenza del leader turco al summit in Egitto voluto da Trump, proponendosi come possibile partner della forza d’interposizione che dovrebbe garantire la tregua a Gaza, sancisce il ruolo di Ankara sul fronte palestinese

A Sharm, nel giorno del Trump-show, il (poco) convitato di pietra c’era. Sì, Recep Tayyip Erdogan non si sarebbe mai fatto sfuggire l’occasione della firma della dichiarazione su Gaza a fianco dell’Egitto di al-Sisi, del Qatar dell’emiro Al Thani e, ovviamente, dell’America di Trump. Il summit del mar Rosso, infatti, certifica tra le altre cose, il ritrovato ruolo della Turchia in Medioriente. Il ventennio di Erdogan È stato un lungo cammino, quello che ha riportato il paese guidato dal “sulta

Per continuare a leggere questo articolo

Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali