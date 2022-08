È il primo voto dopo la storica sentenza della Corte suprema che aveva ribaltato la Roe v. Wade, una sentenza del 1973 che garantiva il diritto all’aborto a livello federale. In questo caso è stato respinto un emendamento che avrebbe aperto la strada a una legge per limitare il diritto a livello statale

Il Kansas ha votato per difendere l’aborto come diritto costituzionale. È un risultato dal forte impatto simbolico, e non solo perché è arrivato in uno stato tradizionalmente conservatore (il congresso è a maggioranza repubblicana, anche se la governatrice è una democratica). È soprattutto il primo voto dopo la storica sentenza della Corte suprema che aveva ribaltato la Roe v. Wade, una sentenza del 1973 che garantiva il diritto all’aborto a livello federale.

Con la vittoria del no al referendum, i cittadini hanno scelto di mantenere a livello statale il diritto all’aborto, contrapponendosi a una decisione della Corte suprema statale del 2019 e all’idea di una legge che lo avrebbe invece limitato. È soprattutto un primo esempio che potrebbe ispirare anche altri stati a iniziative simili.

Nel caso specifico, è stato respinto un emendamento conosciuto con lo slogan “Value them both” che avrebbe poi aperto la strada all’approvazione della nuova legge. Il risultato è stato netto, ben superiore rispetto alle attese e ai sondaggi della vigilia: il “no” si sta avvicinando al 60 per cento, con lo spoglio non ancora concluso.

