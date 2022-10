Paul Pelosi, marito della speaker degli Stati Uniti Nancy Pelosi, è stato aggredito dopo che un uomo ha fatto irruzione in casa sua a San Francisco. Attualmente è ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Un sospetto è stato arrestato e non è ancora chiaro il movente. «L’aggressore è in custodia e le motivazioni dell'attacco sono oggetto di indagine», ha detto lo staff della speaker. Pelosi ha ringraziato i medici e i soccorsi per il pronto intervento e ha chiesto che sia rispettata la sua privacy.

Stando a quanto si apprende, Nancy Pelosi non era a San Francisco al momento dell’attacco.

Paul Pelosi è un uomo d’affari ed è proprietario della Financial Leasing Services, una società di investimenti immobiliari e di venture capital con sede a San Francisco. I coniugi Pelosi si sono sposati nel 1963 e hanno avuto cinque figli durante il loro matrimonio.

Già nel gennaio del 2021 a pochi giorni prima dell’assalto al Congresso degli Stati Uniti la loro casa era stata vandalizzata con dei graffiti e fuori il marciapiede degli ignoti avevano trovato una testa di maiale. Nei mesi successivi all’assalto, i membri del Congresso hanno subito un aumento delle minacce. C’è anche ha denunciato pedinamenti e aggressioni di vario tipo.

