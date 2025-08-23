Messaggio chiaro del presidente ucraino a Washington e Mosca: per Kiev l’unica condizione di un processo di pace sono le garanzie di sicurezza. Da Pechino torna l’ipotesi di una forza d’interposizione cinese, ma solo sotto l’egida Onu. In Ucraina prevale la disillusione: «Non c’è nessun segnale che Putin voglia mettere fine alla guerra»

«Non cederemo mai la nostra terra all’occupante». Il messaggio di Volodymyr Zelensky è chiaro, i destinatari sono sia Mosca che Washington, che – ovviamente in modi diversi - hanno ripetutamente fatto intendere in questi giorni qual è per loro l’unica condizione possibile di un possibile accordo di pace. Alla vigilia del giorno dell’indipendenza ucraina e a oltre tre anni dall’inizio della guerra, il presidente ucraino ribadisce l’intenzione di Kiev di resistere all’offensiva russa.

Nessuna concessione territoriale, insomma, nemmeno nei negoziati che continuano a non decollare. Sul tavolo resta il nodo delle garanzie di sicurezza, su cui Stati Uniti ed Europa cercano una sintesi mentre Mosca prosegue i bombardamenti. Intanto la Cina torna a proporre l’invio di truppe di peacekeeping a condizione di un mandato Onu: un segnale che scatena preoccupazioni vista la vicinanza di Pechino con la Russia di Putin.

Sotto la bandiera

«Questa bandiera è l'obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina», scandisce l’ex comico divenuto presidente in tempi di guerra. Mentre l’Ucraina si appresta a vivere il trentaquattresimo anniversario della sua indipendenza dall’Urss sovietica e il quarto dall’inizio dell’”operazione militare speciale” russa.

Zelensky si mostra determinato a respingere ogni tentativo russo di annettere territori di Kiev. «Proprio in quei territori - ha detto Zelensky - custodiscono con cura la nostra bandiera perché sanno che non cederemo mai la nostra terra all’occupante». Con la guerra che da 1.278 giorni non dà tregua, anche le date diventano un simbolo. Così il 24 agosto diventa una data cruciale in cui rivendicare con forza l’unità nazionale e il sostegno degli alleati.

Quali garanzie

E mentre i simboli tengono unito il paese, i diplomatici, gli sherpa e le leadership politiche si scervellano sulle garanzie di sicurezza, considerate da Kiev imprescindibili per qualsiasi futuro accordo di pace, ma che nella pratica vengono tutte rimandate al mittente dal Cremlino.

Zelensky ha ribadito che l’Ucraina è pronta a discutere, persino dialogando su questioni territoriali «a partire dalla linea di contatto», ma solo a fronte di impegni concreti da parte degli alleati. E dopo aver incassato nei giorni scorsi la solidarietà «incrollabile» dell’Unione europea, oggi Kiev registra l’arrivo di Keith Kellogg.

Ex generale e consigliere del presidente Donald Trump, Kellogg resterà due giorni in Ucraina per prendere parte alle celebrazioni ufficiali e alla “Colazione di preghiera nazionale”, tradizione statunitense abbracciata da Kiev per avvicinarsi ancor di più agli Usa. Una visita non solo simbolica, in teoria: a detta delle gole profonde, Kellogg farà il punto con Kiev sulla necessità di un impegno collettivo che dissuada Mosca da nuove offensive, per quanto le quotidiane esternazioni di Donald Trump, tra penultimatum e continue giravolte, rendano difficile andare oltre l’incertezza.

«Tra due settimane conosceremo gli atteggiamenti di Russia e Ucraina – aveva detto detto il tycoon due sere fa commentando un possibile incontro tra Putin e Zelensky - a quel punto prenderò una decisione: sarà una decisone importante che potrebbe riguardare sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è “la vostra battaglia”. Dipende da loro». Parole che inquietano Kiev anche perché suggeriscono la possibilità di un disimpegno statunitense dalla sanguinosa matassa ucraina.

Scetticismo, disillusione e nervosismo filtrano nella capitale ucraina anche per la posizione russa. «Non ci sono segnali che Vladimir Putin sia pronto per negoziati sostanziali per mettere fine alla guerra», ha dichiarato il vice ministro degli Esteri ucraino, Serhiy Kyslytsia, ribadendo la posizione ucraina secondo cui il presidente russa non avrebbe alcuna intenzione di porre fine al conflitto. Un atteggiamento che, insiste Kyslytsia, «sta iniziando a irritare molto gli americani», che si sentirebbero manipolati dal presidente russo.

Una posizione sposata anche da Zelensky che al termine di un incontro con il premier olandese, Dick Shoof, ha sottolineato come «la Russia non mostra alcuna intenzione di pace a e continua a bombardare le nostre città».

Certo non è l’approccio di chi starebbe per avviare ad un negoziato, laddove il presidente ucraino su X ribadisce la sua disponibilità «ad adottare misure costruttive che possano avvicinare la pace vera». Mentre le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti ed Europa continuano a discutere di garanzie di sicurezza per Kiev, il rischio è che senza un cambio di rotta russo la tregua resti un miraggio.

La proposta cinese

Una possibile svolta sulle garanzie di sicurezza vorrebbe offrirla Pechino. Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, infatti, la Cina sarebbe tornata a manifestare la propria disponibilità ad inviare forze di peacekeeping in Ucraina, a condizione che «le truppe vengano dispiegate sulla base di un mandato delle Nazioni Unite». Non è la prima volta che Pechino evoca un simile scenario, già ventilato in concomitanza di incontri diplomatici nei mesi scorsi, ma questa volta il messaggio appare più netta.

Una disponibilità che ha inevitabilmente provocato reazioni contrastanti: se da un lato la presenza cinese possa rendere più accettabile l’ipotesi di un intervento stranieri agli occhi di Mosca, che ha sempre ribadito la propria contrarietà a qualsiasi presenza internazionale sul suolo ucraino, dall’altro il timore è che Pechino non possa prescindere dall’antica (per quanto ambigua) solidarietà verso Mosca.

