Il neuropsichiatra Yoram Yovell: «Gli israeliani sostengono l’accordo. Per una pace lunga serve empatia»

true false

Yoram Yovell è uno psicanalista, psichiatra e ricercatore in neuroscienze, tra i più noti in Israele. Professore presso il dipartimento di Neurobiologia medica alla Hebrew University di Gerusalemme, le sue aree di studio riguardano la neurobiologia delle emozioni e i meccanismi alla base della sofferenza fisica e mentale. Oggi a Gaza vige di nuovo il cessate il fuoco, l’Idf ha iniziato a ritirarsi. Sono passati solo tre giorni dall’anniversario del 7 ottobre. È una data che rappresenta un trauma