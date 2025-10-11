l’intervista al professionista della hebrew university di gerusalemme

Il neuropsichiatra Yoram Yovell: «Gli israeliani sostengono l’accordo. Per una pace lunga serve empatia»

Un'immagine sulle vittime del 7 ottobre
Un'immagine sulle vittime del 7 ottobre
Diana Ligorio
11 ottobre 2025 • 07:00

Parla l’esperto: «La sofferenza degli ostaggi ha colpito tutti. Molti israeliani vogliono che la guerra termini per averli indietro, ma il loro mancato ritorno ha aumentato il trauma»

Yoram Yovell è uno psicanalista, psichiatra e ricercatore in neuroscienze, tra i più noti in Israele. Professore presso il dipartimento di Neurobiologia medica alla Hebrew University di Gerusalemme, le sue aree di studio riguardano la neurobiologia delle emozioni e i meccanismi alla base della sofferenza fisica e mentale. Oggi a Gaza vige di nuovo il cessate il fuoco, l’Idf ha iniziato a ritirarsi. Sono passati solo tre giorni dall’anniversario del 7 ottobre. È una data che rappresenta un trauma

Per continuare a leggere questo articolo

Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.