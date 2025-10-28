Il nuovo rapporto di Albanese. «Genocidio, colpa collettiva»

Il nuovo dossier preparato dalla relatrice speciale indaga in particolare le «complicità» della comunità internazionale, a cominciare dalla vendita di armi e gli scambi commerciali dei partner di Tel Aviv. L’Ira di Israele: «La signora Albanese è una strega». Anche l’Italia l’attacca: «Il testo manca di imparzialità e credibilità»
Il 28 ottobre la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sui Territori palestinesi Occupati ha presentato l’ultimo rapporto redatto dalla relatrice speciale Francesca Albanese all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il dossier, intitolato “Il genocidio a Gaza: un crimine collettivo”, è un’accusa al sistema internazionale che, secondo la Commissione, avrebbe consentito a Israele di compiere continue violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale a Gaza negli ultimi due