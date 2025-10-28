Il nuovo rapporto di Albanese. «Genocidio, colpa collettiva»

Il nuovo dossier preparato dalla relatrice speciale indaga in particolare le «complicità» della comunità internazionale, a cominciare dalla vendita di armi e gli scambi commerciali dei partner di Tel Aviv. L’Ira di Israele: «La signora Albanese è una strega». Anche l’Italia l’attacca: «Il testo manca di imparzialità e credibilità»

true false

Il 28 ottobre la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sui Territori palestinesi Occupati ha presentato l’ultimo rapporto redatto dalla relatrice speciale Francesca Albanese all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il dossier, intitolato “Il genocidio a Gaza: un crimine collettivo”, è un’accusa al sistema internazionale che, secondo la Commissione, avrebbe consentito a Israele di compiere continue violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale a Gaza negli ultimi due