A mezzogiorno in punto, l’aereo con a bordo papa Francesco è atterrato in una Baghdad blindatissima. Ad accogliere il primo pontefice della storia nel paese è stato Al-Kadhimi, nominato primo ministro della Repubblica d’Iraq il 7 maggio scorso. L’allerta è molto alta: lo dimostra la nota diramata dall’ambasciata Usa a Baghdad nelle ultime ore, che ha reso nota la minaccia tangibile di attacchi missilistici o via drone. Il papa giunge in Iraq come “pellegrino” e “penitente”, consapevole dei rischi, ma anche della necessità di germinare semi di speranza in una terra “ancora ferita” per ammissione dello stesso presidente della Repubblica irachena.

Il papa nella Green Zone

Dopo il breve incontro privato nella sala dell’aeroporto, papa Francesco ha incontrato il presidente della Repubblica d’Iraq, Barham Ahmed Salih Qassim, nel Palazzo della Repubblica, attraversando quelle stesse strade dove sedici anni fa ha perso la vita l’agente Nicola Calipari nell’operazione che puntava a liberare la giornalista italiana Giuliana Sgrena.

Papa Francesco accolto presso il palazzo presidenziale (Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

L’ingresso del papa nell’architettura di regime della “Green Zone”, un tempo il palazzo presidenziale di Saddam Hussein, poi target delle guerriglie irachene, mostra i primi passi di un cammino lento ma possibile: «Nonostante le sfide che il nostro paese ferito sta vivendo, nonostante la violenza e la tirannia, gli iracheni sono orgogliosi di aver vissuto in terre dove si vive gli uni accanto agli altri, gli iracheni sono orgogliosi della sua visita» ha detto il presidente della Repubblica rivolgendosi a papa Francesco.

La condanna del papa

Sono passati trent’anni dal 16 gennaio del 1991, quando Washington lanciò l’operazione “Tempesta del deserto” sferrando il primo attacco aereo sulla capitale irachena. Seguirono tre ondate di bombardamenti in meno di 24 ore a cui soltanto l’allora deputato socialista Bernie Sanders si oppose davanti al Congresso americano compatto. In quei giorni, anche il consiglio ministeriale dei nove paesi dell’Unione dell’Europa occidentale invitò a «restaurare la sovranità e integrità del Kuwait, e non fare guerra al popolo iracheno». Malgrado i decenni Baghdad, l’antica città nata dentro un cerchio perfetto, ha rivelato le conseguenze estreme della guerra che si veste d’ideologia, come mostra la moschea di Umm al-Ma’arik, eretta per celebrare la vittoria di Hussein nella Guerra del Golfo, con i suoi minareti che ricordano la forma di kalashnikov e missili. «Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque! Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze!» ha tuonato papa Franceasco davanti alle autorità riunite nel palazzo della Repubblica. Nelle sue parole ritorna l’eco delle dure parole pronunciate nel Sacrario militare di Redipuglia il 13 settembre 2014, con cui prese di mira gli imprenditori delle armi «pianificatori di terrore». Con la dura condanna della guerra, che pure prende le mosse dal netto “Jamais plus la guerre” pronunciato da Paolo VI al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite nel 1965, papa Francesco vuole ricordare che peggio della guerra ci sono solo i dopoguerra, i tempi dove la morte si cronicizza e ferma ogni istanza di ricostruzione. Anticipando il discorso del pontefice, il presidente Qassim ha riconosciuto con amarezza i tribalismi che hanno alimentato le divisioni etniche, menzionando le «ferite profonde che vanno rimarginate in Iraq» e il lavoro verso «il rispetto dei diritti umani e la giustizia sociale» perché altrimenti “siamo tutti perdenti in questo caos nero”.

Contro la corruzione

Pellegrino in una terra da ricostruire, il papa ha poi sottolineato che «dopo una crisi, non basta ricostruire, bisogna farlo bene: in modo che tutti possano avere una vita dignitosa. Da una crisi non si esce uguali a prima: si esce o migliori o peggiori. In quanto responsabili politici e diplomatici, siete chiamati a promuovere questo spirito di solidarietà fraterna […]. È necessario contrastare la piaga della corruzione, gli abusi di potere e l’illegalità, ma non è sufficiente. Occorre nello stesso tempo edificare la giustizia, far crescere l’onestà, la trasparenza e rafforzare le istituzioni a ciò preposte. In tal modo può crescere la stabilità e svilupparsi una politica sana, capace di offrire a tutti, specialmente ai giovani – così numerosi in questo Paese – , la speranza di un avvenire migliore». Le parole di papa Francesco si uniscono a quelle dei giovani che prima della pandemia manifestavano per la lotta alla corruzione inneggiando al riscatto dell’Iraq partendo da un cambiamento della classe politica. Secondo le fonti ufficiali, dal 2004 sono spariti dai fondi statali circa 450 miliardi di fondi pubblici, come ha più volte denunciato il quotidiano The New Arab.

Un messaggio al mondo

Nel suo discorso papa Francesco si rivolge anche al di fuori dall’Iraq, sia ai cristiani iracheni nostalgici fuggiti in Europa e nel mondo che alle forze politiche che lavorano per costruire la pace: “Ringrazio gli Stati e le Organizzazioni internazionali, che si stanno adoperando in Iraq per la ricostruzione e per provvedere assistenza ai rifugiati, agli sfollati interni e a chi fatica a ritornare nelle proprie case, rendendo disponibili nel Paese cibo, acqua, alloggi, servizi sanitari e igienici, come pure programmi volti alla riconciliazione e alla costruzione della pace” dice il papa, perché se la pace è un messaggio universale, vale tanto per gli iracheni quanto per il resto del mondo: “Auspico che le nazioni non ritirino dal popolo iracheno la mano tesa dell’amicizia e dell’impegno costruttivo, ma continuino a operare in spirito di comune responsabilità con le Autorità locali, senza imporre interessi politici o ideologici”.

© Riproduzione riservata