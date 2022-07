ll presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al Covid-19: lo ha riferito la Casa Bianca, con una comunicazione citata dalla Cnn e da altre emittenti americane. Stando a quanto riferito, Biden ha sintomi lievi. Il presidente ha 79 anni ed è curato con l’antivirale Paxlovid commercializzato dalla Pfizer.

Biden aveva ricevuto la quarta dose di vaccino dopo il via libera per gli over 50 da parte della Food and Drug administration lo scorso 30 marzo.

Nell’ultima settimana il presidente americano è stato prima in Israele e poi in Arabia Saudita nell’ambito del suo viaggio in medioriente.

