Da Princeton, dall’Università di California San Diego, da quella dell’Oregon, a Beida, Tsinghua, all’Università dello Zhejiang.

Decine gli scienziati cinesi top-tier che, nell’ultimo anno, hanno lasciato gli atenei degli Stati Uniti per trasferirsi a lavorare nella Repubblica popolare cinese. Tra le figure più eminenti, spiccano il fisico nucleare Liu Chang, il matematico Lin Huaxin e il neurobiologo Wang Jing. Un “brain drain” destinato a pesare nella competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti, della quale la ricerca rappresenta uno degli elementi fondamentali.

Tornato in patria, Lin Huaxin è entrato nello Shanghai Institute of Mathematical Sciences and Interdisciplinary Studies (Simis). Inaugurato l’anno scorso, questo centro può contare su massicci finanziamenti da parte della municipalità di Shanghai, del distretto di Yangpu e dell’Università Fudan.

La presidenza di quello che mira a diventare un polo d’eccellenza per la ricerca, la coltivazione dei talenti e gli studi scientifici interdisciplinari è stata affidata al sino-americano Shing-Tung Yau.

Stesso discorso per la Westlake University, un centro di ricerca privato creato nel 2018 ad Hangzhou, il capoluogo dello Zhejiang, uno dei tre centri principali per l’innovazione, assieme a Shenzhen (nel Guangdong) e Shanghai, in grado di mobilitare più fondi e attirare più talenti. Qui sono arrivati Xiaoming Zhang, ex direttore di scienze anatomiche presso il Baylor College of Medicine negli Stati Uniti, Huayi Chen, ex docente di matematica della Université Paris Cité, e il matematico Xujia Wang, che ha insegnato per un ventennio alla Australian National University.

Al campus dell’Università Beihang, ad Hangzhou, è stato assunto il “nostro” Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021.

A tutte Stem

In Cina il sistema promuove a pieno ritmo le discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). Quella della ricerca e sviluppo è una scelta strategica volta ad alimentare lo sviluppo socioeconomico.

I dati ufficiali mostrano che la spesa annuale in R&D è cresciuta di quasi 40 volte dal 2000. Nel 2024, ha superato i 3.600 miliardi di yuan (496 miliardi di dollari), in crescita dell’8,3 per cento rispetto all’anno precedente e superiore al tasso d’incremento del prodotto interno lordo (5 per cento). In quest’ambito la Cina è seconda solo agli Stati Uniti.

Per questo attirare cervelli è sempre più importante, perché dai paper di questi eminenti studiosi e dai loro team possono nascere quegli avanzamenti indispensabili per la strategia di «innovazione autoctona» promossa da Xi Jinping nell’era della «rinnovata competizione tra grandi potenze» nella quale, anche in un campo come quello della scienza, in cui lo scambio di idee è essenziale, il paese punta ad avere una sua “filiera” che gli permetta di tenere testa a un occidente che percepisce sempre più come ostile. Ma perché tanti scienziati cinesi stanno scegliendo di tornare a casa?

Anzitutto perché la Cina li attrae offrendo loro condizioni più favorevoli che altrove. Non soltanto stipendi pari in molti casi a decine di migliaia di euro al mese, ma anche laboratori all’avanguardia, abbondanti fondi di ricerca e team di giovani talenti a disposizione.

A ciò si è aggiunto per molti di loro il desiderio di lasciare un paese che non percepiscono più come la terra delle libertà, non a caso è dagli States che proviene il 75 per cento degli scienziati cinesi che rimpatria da tutto il mondo.

Il suicidio di Wu

Il 10 luglio di un anno fa si toglieva la vita Jane Y. Wu, neuroscienziata della Northwestern University di Evanston, nell’Illinois, dove era approdata dopo la laurea in medicina a Shanghai e un dottorato ad Harvard. A contribuire al suo gesto estremo, lo stress per le inchieste aperte sulla sessantenne nell’ambito della China Initiative, la caccia alle streghe lanciata nel 2018 dalla prima amministrazione Trump contro lo spionaggio scientifico e tecnologico.

Cancellato ufficialmente nel 2022 da Joe Biden, il programma che ha fatto rivivere agli Usa gli anni bui del maccartismo ha messo sotto inchiesta oltre 250 scienziati (quasi tutti di origine asiatica), facendo perdere il posto di lavoro a circa la metà, ma portandone a processo soltanto due.

Il nazionalista Global Times ha commentato così il suicidio della ricercatrice: «La morte di Wu dovrebbe essere un campanello d’allarme per gli Stati Uniti, che cercano costantemente politiche scientifiche e tecnologiche più estreme contro la Cina. Washington ora non considera più la scienza e la tecnologia una questione puramente tecnica, ma qualcosa che può essere politicizzata e utilizzata come arma per sopprimere la Cina».

Il decoupling scientifico tra Cina e Stati Uniti rievoca la storia di Qian Xuesen, che nel 1935 – grazie a una borsa di studio dell’indennità dei Boxer – fece rotta sul Massachusetts Institute of Technology, dove ottenne un master in Ingegneria aeronautica.

Nel 1949, il mito che in Cina è noto come lo “scienziato del popolo”, mentre a Pechino Mao proclamava la nascita della Repubblica popolare, fondava a Pasadena il Jet Propulsion Laboratory (Jpl) del California Institute of Technology, di cui assunse la direzione, lavorando su sistemi di armamento segreti come il programma per lo sviluppo di vettori intercontinentali Titan e il Private A, il primo propellente solido testato con successo negli Stati Uniti.

Nel 1950 si aprì la stagione del maccartismo e, quello stesso anno, due ex agenti della Squadra rossa della polizia di Los Angeles, incaricata di indagare e controllare attività radicali, scioperi e rivolte, lo accusarono di essere membro del partito comunista. Qian venne prima costretto agli arresti domiciliari e infine, nel 1955, rispedito da San Francisco a Hong Kong a bordo della nave ss President Cleveland.

«Non ho intenzione di tornare, non ho nessun motivo per tornare... Farò del mio meglio per aiutare il popolo cinese a costruire la nazione dove potrà vivere con dignità ed essere felice», dichiarò ai giornalisti prima di lasciare per sempre gli Stati Uniti.

«È stata la cosa più stupida che questo paese abbia fatto – sostenne il segretario della Marina Usa Dan Kimball – Qian non era più comunista di me, e noi l’abbiamo costretto ad andarsene».

Rientrato in patria, il partito accolse Qian a braccia aperte, affidandogli la fondazione dell’Istituto di meccanica di Pechino e assicurandogli un posto nella prestigiosa Accademia delle scienze. Qian spese tutta la sua carriera in Cina (morirà a Pechino il 31 ottobre 2009, a 98 anni) per modernizzare i sistemi missilistici dell’Esercito po- polare di liberazione e i programmi spaziali nazionali.

Effetto Trump

Col ritorno di Trump alla Casa bianca, e dei fantasmi della China Initiative, questa storia sembra ripetersi, solo che oggi gli scienziati cinesi di primissimo livello formati negli Usa sono molti di più che ai tempi della Guerra fredda, sono loro l’“esercito” delle nuove ambizioni della Cina.

Un rapporto pubblicato l’anno scorso dalla società di tecnologia dei dati Dongbi Technology Data con sede a Shenzhen ha mostrato che il numero di scienziati di spicco in Cina è aumentato da 18.805 nel 2020 a 32.511 nel 2024, portando la quota globale della Cina dal 17 al 28 per cento. Al contrario, negli Usa è diminuito da 36.599 nel 2020 a 31.781 nel 2023, con la loro quota globale scesa dal 33 al 27 per cento.

La scorsa settimana uno studio presentato a Pechino da ITPO China, parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale (Unido), condotto su 200.000 ricercatori e 100.000 articoli di grande impatto ha rivelato che la stragrande maggioranza dei 100 migliori cervelli al mondo nel campo dell’intelligenza artificiale è di origine cinese.

Secondo il rapporto, 50 dei 100 migliori esperti di Ia al mondo lavorano presso istituti di ricerca o aziende in Cina e sono di origine cinese. Altri 20 esperti di Ia a livello mondiale sono impiegati presso istituti negli Usa, e la metà di loro è di origine cinese.

