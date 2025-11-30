Il summit in Florida sul piano di pace, Rubio: «Vogliamo un’Ucraina sovrana»

La delegazione di Kiev incontra quella americana. Il dimissionario Yermak è stato sostituito da Umerev. Presente Kushner. Witkoff è atteso entro il 4 dicembre a Mosca per un incontro con Putin. Orbán: «Più si ritarda, più saranno le perdite»

In Florida, per l’Ucraina e per mettere fine alla guerra. La squadra negoziale di Kiev ha incontrato domenica il Segretario di stato statunitense Marco Rubio, Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Trump, e Jared Kushner, marito di sua figlia Ivanka. Mentre ucraini ed americani erano impegnati a trovare una soluzione al conflitto, il presidente americano era impegnato a insultare i Biden e contare buche: quelle del campo da golf nella sua proprietà di Mar-a-Lago, solo un po’ più a nord d