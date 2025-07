Le materie prime “critiche” ed i minerali sono cruciali nella produzioni delle armi. Per questo si è scatenata una corsa internazionale che va dagli Usa di Trump alla Cina di Xi Jinping. L’analista Christopher Hernandez-Roy: «Nella misura in cui vi siano giacimenti significativi di terre rare recuperabili, l’Ucraina può effettivamente contribuire ad aiutare l’Europa e gli Stati Uniti a ridurre la loro dipendenza da Pechino». E chi vincerà questa partita cambierà «il volto dei conflitti moderni»

Ali in grafite, titanio e alluminio. Tantalio nei fusibili dei missili, niobio per le turbine e per la propulsione dei missili guidati, gallio nei sistemi elettro-ottici e germanio nel cupolino. Un aereo militare da combattimento è un insieme di decine di metalli rari, materie prime e materiali dai quali l'industria della difesa non può prescindere. Una questione che è tornata a essere cruciale con l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina e lo è diventata ancora di più con la seconda amministrazione Trump e le guerre commerciali del presidente Usa.

Il mercato è dominato dalla Cina, e la Russia resta uno dei maggiori esportatori di metalli e materie prime indispensabili per la fabbricazione di armi e munizioni. Come l'antimonio – con cui si fanno munizioni – e il titanio per il settore aeronautico, con cui si fanno parti del motore e carrelli per l'atterraggio. Per l’Alleanza atlantica «la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di questi materiali sono vitali per mantenere il vantaggio tecnologico e la prontezza operativa della Nato», si legge in una nota ufficiale.

Materie prime critiche

«Interruzioni nella loro fornitura potrebbero compromettere la produzione di equipaggiamenti difensivi essenziali», e viene stilata una lista di «dodici materie prime critiche per la difesa, essenziali per l’industria della difesa degli Alleati», quindi per la produzione si missili, aerei, sottomarini e carri armati. Ci sono l'alluminio, il berillio, il gallio, il cobalto, tutti materiali definiti «fondamentali per la produzione di sistemi ed equipaggiamenti avanzati in ambito militare». Non tutti hanno la stessa disponibilità sul mercato e come si legge in un report del Hague Centre for Strategic Studies il settore aereo «è quello più soggetto a rischi geopolitici e di sicurezza dell’approvvigionamento». Forniture che passano dai rapporti tra Washington e Pechino.

«Nel caso delle terre rare la Cina detiene la quota maggiore del mercato, fornendo il 77 per cento delle importazioni verso gli Usa», racconta a Domani Christopher Hernandez-Roy del Csis di Washington. Il Canada sta «intensificando la produzione e la raffinazione di terre rare e ha recentemente firmato un accordo per fornire un’azienda del settore della difesa statunitense», continua l'analista, e «altri paesi contribuiscono in misura minore: Malesia 11 per cento, Giappone 6 per cento, Estonia 5 per cento per cento».

Ci sono terre rare ancora più cruciali in questa leva negoziale, come il samario, che è quasi esclusivamente utilizzato per usi militari. «Il samario è utilizzato nei sistemi radar, e nei magneti che devono funzionare in condizioni di alta temperatura» come in missili e sistemi di guida, spiega a Domani Julie Klinger del Dipartimento di Geography & Spatial Sciences della University of Delaware.

In più – aggiunge Hernandez-Roy - «ogni caccia F-35 contiene circa 23 chili di magneti al samario». E viene quasi tutto dalla Cina. «Gli Stati Uniti importano quasi tutto il loro samario sotto forma di ossido o lega, e oltre il 70–80 per cento di queste importazioni proviene dalla Cina, direttamente o tramite intermediari», spiega la professoressa Klinger. «Pertanto, qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Cina su questo specifico elemento ha implicazioni dirette e concrete per la base industriale della difesa statunitense», ribadisce Hernandez-Roy.

Gli interessi di Pechino

Pechino può - ed è già successo - usare terre rare come il samario nelle dispute con Washington. «La Cina ha dimostrato più volte di essere disposta a utilizzare il suo dominio sulle materie prime critiche, comprese le terre rare, come arma commerciale contro gli Stati Uniti», spiega a Domani Hernandez-Roy. «Nell’agosto 2023, ha imposto rigidi controlli all’export di germanio e gallio, entrambi essenziali per la produzione di semiconduttori. Nel febbraio 2025, ha fatto lo stesso con tungsteno, molibdeno, tellurio, bismuto e indio», continua. «E poi, il 4 aprile, ha imposto restrizioni all’esportazione su sette elementi delle terre rare e su magneti utilizzati nei settori della difesa, dell’energia e dell’automotive, tra cui: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio», conclude l'analista del Csis.

Da aprile a oggi, tra Cina e Usa c'è poi stata una intensa partita di negoziati, telefonate e dichiarazioni. Alla decisione di aprile - presa da Pechino in risposta ai dazi annunciati da Trump - gli Usa di contro hanno sospeso l'invio di software per microchip, etano e motori a reazione. Poi nuovi incontri a maggio a Ginevra, altri negoziati a Londra a giugno e in mezzo gli annunci di Trump che l'11 giugno scrive su Truth in maiuscolo che «tutti i magneti e le terre rare necessarie saranno forniti dalla Cina». Per arrivare a fine giugno, quando il segretario al Tesoro Usa Bessent ha confermato che i due paesi hanno trovato una quadra e hanno risolto - per il momento - le questioni legate alle spedizioni di terre rare verso gli Usa.

«Accordi di questo tipo possono attenuare le tensioni nel breve termine, ma non sostituiscono una visione di lungo periodo», dice la professoressa Julie Klinger, sottolineando l'importanza della necessità di una stabilità nel settore. «Finché le tensioni e i conflitti globali continueranno a intensificarsi, è realistico aspettarsi nuove interruzioni, o almeno il rischio costante che si verifichino», continua.

Trump nel 2019 aveva dato mandato al Pentagono di trovare nuovi modi per procurarsi metalli rari - tra cui il samario – per ragioni di difesa nazionale. Nei mesi scorsi la questione è diventata dirimente anche nei rapporti con l'Ucraina – con l'accordo sulle terre rare siglato il 30 aprile – ma l'esplorazione di nuovi territori deve tenere conto di una serie di fattori. «Dal punto di vista geologico, l’Ucraina possiede giacimenti di terre rare e di molti altri elementi importanti», commenta Julie Klinger.

La variante di Kiev

«Nella misura in cui vi siano giacimenti significativi di terre rare recuperabili, l’Ucraina potrebbe effettivamente contribuire ad aiutare l’Europa e gli Stati Uniti a ridurre la loro dipendenza dalla Cina», commenta Hernandez-Roy. Va precisato un altro aspetto. Per Julie Klinger «il vero problema è la concentrazione della lavorazione in un solo paese - in questo caso, la Cina - e non tanto l’estrazione in sé. Anche se venissero aperte 100 nuove miniere di terre rare al di fuori della Cina, molte delle criticità nella catena di approvvigionamento non verrebbero comunque risolte».

In più la domanda di terre rare da qui al 2040 - secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia – è destinata ad aumentare fino a 7 volte rispetto ai livelli del 2020 e questo giustifica la corsa ai metalli rari che si sta muovendo parallelamente ai conflitti in corso. Come scrive Guillame Pitron in un libro dal titolo inequivocabile (La guerra dei metalli rari), spetta ai metalli rari «cambiare il volto dei conflitti moderni» e chi ha il controllo di queste risorse «beneficerà di una innegabile superiorità strategica e militare».

La Cina non solo lo sa, ma lo ha anche detto. Era il 1992, le parole sono del pioniere delle riforme economiche cinesi Deng Xiaoping: «Il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le terre rare».

