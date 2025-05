A Tirata i leader della Comunità politica europea. Rama si inginocchia a Meloni e spende tutte le sue carte per dimostrare che il paese è pronto per l’ingresso nell’Ue. Zelensky, Macron, Starmer, Merz e Tusk parlano al telefono con Trump, la premier si sfila ancora dall’iniziativa dei volenterosi

Casette variopinte, cuori, alberi e navi, la maggior parte con i colori della bandiera europea. I leader della Comunità politica europea sono stati accolti a Tirana, oltre che da un fitto diluvio, da alcuni disegni che hanno tappezzato le pareti della sala dove si è svolta la plenaria del vertice. Edi Rama, premier dell’Albania riconfermato alle elezioni dello scorso fine settimana, ne ha spiegato il significato: è come i bambini albanesi pensano e immaginano l’Europa.

Le singole istanze

L’Albania, che si è fregiata di essere il primo paese dei Balcani occidentali a ospitare il vertice della Cpe, ha usato tutte le sue carte per dimostrare di essere desiderosa e pronta per l’ingresso nell’Unione europea. Nel mentre, a esprimere la loro idea sull’Europa sono stati anche i vari leader, una cinquantina in tutto, presenti a Tirana. Ognuno, specie i rappresentanti dei paesi più rilevanti, portando avanti i propri interessi.

Se il carismatico Rama ha optato per l’opzione simpatia, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha riportato serietà cercando di esaltare il ruolo dell’Ue. A prendere la parola anche Emmanuel Macron, «sua maestà» come lo ha apostrofato scherzosamente Rama. Il presidente francese ha sottolineato le sfide per la sicurezza del continente. Poi è stato il turno di Volodymyr Zelensky, del suo ribadire la volontà ucraina di una pace giusta, di un cessate il fuoco immediato, al contrario della Russia di Vladimir Putin.

Dopo il presidente di Kiev è toccato invece a Recep Tayyip Erdogan, padrone di casa dei colloqui spuntati di Istanbul, che ha evidenziato l’impegno turco per una tregua in Ucraina ma anche a Gaza. A parlare, poi, sono stati il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ognuno con le proprie istanze.

Il tempo e le scelte di Meloni

Anche Giorgia Meloni ha avuto tempo per un intervento, salutata come «protettrice dell’Albania» anche qui ironicamente – ma non troppo – da Rama. Il rapporto tra i due è più che saldo, come dimostrato in maniera grottesca dal premier albanese inginocchiatosi davanti a Meloni al suo arrivo al summit.

Merito soprattutto dei centri albanesi di Gjader e Shengjin, ora diventati Cpr: un miliardo di costi stimati per gli italiani, poche decine di migranti mandati nelle due strutture, di cui la maggior parte costretti a essere riportati in Italia. Un fallimento evidente, sebbene per la premier italiana la «velocità» dei lavori abbia dimostrato il loro «funzionamento». «Stiamo andando avanti come promesso», ha commentato coraggiosamente da Tirana, Meloni, ammettendo di non fare in tempo a visitare i due centri.

I ritmi effettivamente sono stati serrati. Tuttavia, la premier avrebbe avuto tutto il tempo per partecipare all’incontro avvenuto tra i cosiddetti Volenterosi e Zelensky. Un vertice svolto a margine della plenaria della Cpe, con anche un collegamento telefonico con Donald Trump. In questo caso a mancare è stata la volontà politica. Come successo per il viaggio a Kiev di pochi giorni fa. Meloni, infatti, ha deciso per la seconda volta nel giro di una settimana di non mostrarsi insieme a Zelensky, Macron, Starmer, Merz e il leader polacco Donald Tusk.

Forse per smarcarsi da un’iniziativa la cui impronta principale è quella del presidente francese, forse per dimostrare una posizione alternativa rispetto alle altre capitali europee, specie agli occhi dell’inquilino della Casa Bianca. O, ancora, forse per mantenere in equilibrio la postura del suo governo, che deve fare i conti con una Lega riottosa sul tema del conflitto in Ucraina. Quale che sia il motivo, Meloni ha sfilato ufficialmente l’Italia dal gruppo di testa europeo.

La pressione sulla Russia

In alcune dichiarazioni congiunte, Macron, Starmer, Merz, Tusk e Zelensky hanno spiegato i contenuti dell’incontro. «Abbiamo discusso con il presidente Trump dell'incontro di Istanbul. L'Ucraina è pronta a compiere i passi più rapidi possibili per raggiungere una vera pace, ed è importante che il mondo mantenga una posizione forte», ha affermato Zelensky, che ha auspicato un aumento delle sanzioni occidentali se i russi continuano a evitare i negoziati.

Il messaggio di Tusk è netto: «La parte russa non ha dimostrato buona volontà e ha posto condizioni inaccettabili. Continueremo a lavorare insieme. Il compito principale è mantenere l'unità dei partner europei e americani intorno alla questione ucraina». Macron gli ha fatto eco: «Ancora una volta il Presidente Putin si rifiuta di rispondere alla proposta di cessate il fuoco incondizionato avanzata dagli americani e sostenuta dall'Ucraina e dagli europei». Per il presidente francese, Mosca sta dimostrando solamente di «voler guadagnare tempo, continuando la guerra».

L’incremento della pressione sulla Russia era stato invocato anche da von der Leyen al suo arrivo a Tirana. «Noi vogliamo la pace, per questo dobbiamo aumentare le sanzioni», ha detto la presidente della Commissione europea. L’Ue sta lavorando a un nuovo pacchetto di misure, tra cui provvedimenti contro i gasdotti Nord Stream 1 e 2, colpire ulteriori navi della flotta ombra russa e nuove sanzioni al settore finanziario di Mosca.

