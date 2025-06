Donald Trump interviene su Truth dopo le notizie della Cnn secondo cui l'Amministrazione Usa avrebbe parlato della possibilità di aiutare l'Iran ad accedere a una somma pari a 30 miliardi di dollari per dotarsi di un programma nucleare per scopi civili nel quadro del lavoro per riportare Teheran al tavolo negoziale dopo i 12 giorni di escalation militare con Israele e i raid Usa contro tre siti del controverso programma nucleare della Repubblica Islamica. "Chi nei Fake News Media è il mascalzone che dice che 'il presidente Trump vuole dare all'Iran 30 miliardi di dollari per costruire siti per il nucleare civile'? Mai sentito parlare di questa idea assurda. E' solo un'altra bufala - ha scritto il tycoon in un post - Queste persone sono malate".