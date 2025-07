L’escalation in Siria è in parte rientrata nella giornata di giovedì con il ritiro delle forze governative di Ahmed al-Sharaa dalla provincia meridionale di Suweyda dove nei giorni scorsi sono infuriati gli scontri fra militanti della compagine druso-siriana e gruppi armati considerati vicini al governo centrale, che è anche intervenuto direttamente. Il cessate il fuoco è stato raggiunto con la mediazione degli Usa e della Turchia.

Israele, che all’indomani della caduta del regime di Bashar Al-Assad lo scorso 8 dicembre si è dichiarato protettore della minoranza drusa, ha risposto agli scontri con bombardamenti massicci sulla capitale Damasco nella giornata di mercoledì, con attacchi che hanno colpito il ministero della difesa e nei pressi del palazzo presidenziale.

Nondimeno, Benjamin Netanyahu non ha mancato di far sentire la sua voce, minacciando: «Continueremo ad agire con la forza se necessario», ha detto il premier israeliano in un video diffuso dal suo ufficio, specificando che Israele non mancherà di far rispettare le sue due linee rosse in Siria, che sono «la smilitarizzazione dell'area a sud di Damasco, dalle alture del Golan ai monti drusi, e la protezione i nostri fratelli i drusi».

Linee rosse che a detta di Bibi sarebbero state violate: la Siria «ha inviato l’esercito e ha iniziato a massacrare i drusi. Non potevamo accettarlo in alcun modo». In pratica, per Netanyahu il cessate il fuoco annunciato dal regime «è stato ottenuto con la forza».

Da parte sua, in un discorso alla nazione siriana giovedì, Sharaa ha affermato che Israele ha «costantemente mirato alla nostra instabilità e creato discordia tra noi dalla caduta del precedente regime, cercando ancora una volta di trasformare la nostra terra sacra in un'infinita arena di caos».

Secondo Sharaa il sostegno ai drusi da parte di Israele è strumentale a prevenire il consolidamento dello stato siriano, con il quale permangono dispute sia ideologiche che territoriali (in particolare quella sulle alture del Golan, occupate da Israele dal 1967, oltre a zone occupate dopo la caduta di Assad).

Il governo di Al-Sharaa era già stato accusato di perseguitare le minoranze in seguito ai massacri che lo scorso marzo avevano colpito gli alawiti in particolare nella zona di Latakia, facendo secondo le stime oltre 1500 morti.

Le forze israeliane sono anche impegnate ad organizzare il rientro di drusi residenti in Israele che mercoledì sono entrati in Siria nella zona di Majdal Shamas mossi dalla preoccupazione per i parenti coinvolti nel conflitto oltreconfine.

In Israele esiste una nutrita minoranza drusa: molto integrata la compagine drusa della Galilea, ancora legata alle proprie origini siriane quella di circa 25mila persone nelle alture del Golan (che infatti hanno in maggioranza rifiutato la cittadinanza israeliana).

Dopo l’8 dicembre e la caduta di Assad Israele ha bombardato le infrastrutture militari siriane e ha espanso la propria presenza militare alla parte del monte Hermon precedentemente controllata dall’esercito di Damasco e a una fascia di territorio siriano adiacente alla parte delle alture del Golan annessa ormai quasi mezzo secolo fa.

L’eventuale restituzione di almeno una parte di questi territori potrebbe rientrare in futuri possibili negoziati per la normalizzazione dei rapporti fra i due paesi.

La Casa Bianca nelle ultime settimane aveva spinto affinché il regime siriano avviasse un dialogo aperto con Israele che sfociasse nell’allargamento degli Accordi di Abramo anche a Damasco. Da parte di Al-Sharaa c’è stato un tentativo di tutelarsi in una fase delicata di particolare fragilità del suo governo mostrandosi aperto al dialogo con gli Usa, che hanno cancellato le sanzioni precedentemente applicate al regime di Assad. Ma l’approccio transazionale alla politica estera di Trump, come spesso accade, dimostra i suoi limiti.

Da parte israeliana, per quanto la normalizzazione dei rapporti regionali – alle condizioni di Israele - sia sempre stato un obiettivo ambito, c’è sempre stato un profondo scetticismo quanto alla figura di al-Sharaa, considerato «un jihadista in giacca e cravatta». Da qui la decisione di appoggiare la compagine drusa, il che fornisce un pretesto per continuare ad intervenire in Siria e alimentare divisioni nel paese.

Nel frattempo l’uscita dalla maggioranza di governo di due partiti ultraortodossi, Shas e Giudaismo unito della Torah, scuote Netanyahu.Ma lo sviluppo non apre a prospettive di caduta del governo nell’immediato: malgrado sia sostenuto da una minoranza, l’esecutivo può andare alla pausa estiva della Knesset senza timore di andare a nuove elezioni.

