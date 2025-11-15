informare è sempre più difficile

In Ucraina la Russia sta trasformando i giornalisti in bersagli di guerra

Vincenzo Leone
15 novembre 2025 • 19:30

«Sono 116 i giornalisti e operatori dei media uccisi da febbraio 2022». Ma è in corso un’escalation. Oksana Romaniuk, direttrice dell'Institute of Mass Information, testimonia gli attacchi contro la stampa

Dodici colpi di mitragliatore in cielo, poi il boato del drone russo che esplode al suolo dopo essere stato abbattuto. Puntava verso una chiesa a Kostiantynivka - nel Donetsk - mentre all'interno una troupe di giornalisti olandesi stava filmando la distruzione dell'edificio e della città, pesantemente sotto attacco russo. Il video è stato girato dall'addetto stampa della 24esima Brigata Meccanizzata Separata, che accompagnava la troupe, e che ha sparato al drone fino a neutralizzarlo. Il lavoro

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.