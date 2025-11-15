In Ucraina la Russia sta trasformando i giornalisti in bersagli di guerra

«Sono 116 i giornalisti e operatori dei media uccisi da febbraio 2022». Ma è in corso un’escalation. Oksana Romaniuk, direttrice dell'Institute of Mass Information, testimonia gli attacchi contro la stampa

Dodici colpi di mitragliatore in cielo, poi il boato del drone russo che esplode al suolo dopo essere stato abbattuto. Puntava verso una chiesa a Kostiantynivka - nel Donetsk - mentre all'interno una troupe di giornalisti olandesi stava filmando la distruzione dell'edificio e della città, pesantemente sotto attacco russo. Il video è stato girato dall'addetto stampa della 24esima Brigata Meccanizzata Separata, che accompagnava la troupe, e che ha sparato al drone fino a neutralizzarlo. Il lavoro