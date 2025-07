Colpita in passato da afasia quando si trattava di nominare Gaza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è improvvisamente guarita dopo 643 giorni, quasi 60 mila morti, 115 mila feriti e circa due milioni di sfollati: praticamente l’intera popolazione della Striscia. Il miracolo è avvenuto quando è stata resa nota la notizia che stavolta le forze israeliane avevano colpito la chiesa cristiana della Sacra Famiglia, ucciso due fedeli palestinesi e ferito padre Gabriel Romanelli, 55 anni, il parroco-missionario nato in Argentina da una famiglia di origine italiana.

A Giorgia Meloni, molto toccata, è tornata dunque la voce per deplorare gli «attacchi inaccettabili contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare tale atteggiamento». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è accodato giudicando i raid «non più ammissibili». Come se lo potessero essere in passato. Ne ha parlato anche con il suo omologo israeliano Gideon Saar, definendo «intollerabili» gli attacchi nella Striscia.

Destra (im)memore

Stavolta le parole, almeno le parole che prima erano state inghiottite nell’assordante silenzio per non disturbare il manovratore, cioè il sodale ideologico Benjamin Netanyahu, nemmeno redarguito con un buffetto quando i suoi soldati fanno strage di popolazione civile palestinese. Memore, questa destra, della fatica fatta ad accreditarsi presso lo Stato ebraico con la mitizzata visita di Gianfranco Fini in Israele del 2003, si è ben guardata dall’alzare almeno un dito contro l’infamia di un’offensiva che assomiglia sempre più a un genocidio. Fino a ora, quando di mezzo ci sono i “nostri”, vittime cristiane e un ferito di origine italiana. Nell’idea piuttosto malata che non tutti i morti sono uguali.

Stavolta le parole, si diceva. Guai a passare ai fatti, a iniziative che siano qualcosa in più della deplorazione. Ma per passare ai fatti bisognerebbe uscire da quel circuito sovranista che, a prescindere, sta con Israele senza e e senza ma, persino quando il suo governo (attenzione, il suo governo) compie nefandezze che non sarebbero perdonate a qualunque altra nazione al mondo. E, per esempio, riconoscere lo Stato di Palestina, come hanno già fatto 26 paesi europei, tra i quali la Spagna, l’Irlanda, la Norvegia, la Svezia, la Polonia, persino l’Ungheria (!). E la Santa Sede. Oppure fare come la Francia o la Gran Bretagna che hanno avviato un iter in tal senso pur se non è ancora andato a compimento. Oppure sospendere il memorandum d’intesa tra Italia e Israele, come da mozione delle opposizioni respinta ieri alla Camera dalla maggioranza proprio mentre Giorgia Meloni stigmatizzata le bombe sulla chiesa.

La facile obiezione è che nessuna iniziativa diplomatica è riuscita a smuovere Netanyahu dai suoi propositi bellicisti e sanguinari verso la Striscia di Gaza, nell’intento impossibile di distruggere Hamas che per tanti miliziani morti ne conta altrettanti se non di più disposti ad arruolarsi per l’infinito perverso circuito di azione e reazione che dura ormai da diversi decenni. Obiezione respinta, perché nemmeno allo Stato ebraico gioverebbe la minaccia di un isolamento internazionale se ci fosse unanimità di pareri, a cominciare dal Vecchio Continente.

Fare qualcosa dunque, qualunque cosa, per segnalare a Netanyahu che l’Italia ha altri valori e non è d’accordo. Quando invece da Palazzo Chigi in giù, nel nostro di esecutivo, è tutto un rincorrersi a chi è più vicino allo Stato ebraico. A cominciare dal ministro degli Esteri Tajani che, smentendo gli impegni presi dall’Italia come Paese che ha riconosciuto la Corte penale internazionale istituita con uno statuto peraltro firmato a Roma, ha stigmatizzato il mandato di cattura emesso contro il premier di Israele perché “non serve alla pace”. Per finire con l’ineffabile Matteo Salvini, il quale ha esplicitamente invitato Netanyahu a venire pure da noi, tanto non vorrebbe arrestato. E del resto questo governo ha una certa dimestichezza nel disattendere gli impegni presi con la Corte.

Fase di revisione

Dopo l’attacco alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, undici i feriti in totale oltre alle due vittime, l’esercito israeliano ha tenuto a rendere noto, come al solito, che «le circostanze dell’incidente sono in fase di revisione». Aggiungendo: «Compiamo ogni sforzo per mitigare i danni ai civili, compresi i siti religiosi e ci rammarichiamo per qualsiasi danno causato».

Stesse frasi, più o meno, pronunciate dal ministero degli Esteri di Gerusalemme. Tanto «sforzo per mitigare» non arriva tuttavia a raggiungere i risultati sperati. La comunità della Sacra Famiglia dopo il 7 ottobre, si è dimezzata. Conta circa 650 membri contro i 1017 di un anno e mezzo fa, in trecento sono riusciti ad abbandonare il teatro di guerra, 54 sono morti, 16 ammazzati nel bombardamento della chiesa di san Porfirio del patriarcato ortodosso.

Peggio è andato alle moschee, oltre 1100 quelle distrutte, ma per il luogo di culto dei musulmani è sempre stato avanzato l’alibi dei miliziani di Hamas che lì si nascondono, spesso cercando scudo dalla popolazione civile. A tutto questo e a molto altro stiamo assistendo, spettatori mitridatizzati al peggio. Qualcuno un giorno chiederà al mondo come è stato possibile che si permettesse uno scempio indegno del cammino della civiltà.

