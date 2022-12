«Si tratta di un evento periodico per discutere dei cosiddetti fattori irritanti nelle relazioni bilaterali», ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov

La Turchia si conferma il territorio neutro della guerra in Ucraina. Dopo aver ospitato gli incontri per ravvivare i negoziati di pace iniziati in Bielorussia, le delegazioni di Russia e Stati Uniti si incontrano a

Istanbul per discutere di alcuni «elementi irritanti» nelle loro relazioni bilaterali.

«Oggi a Istanbul si terrà una riunione», ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, citato dall’agenzia Tass, «in linea di principio, si tratta di un evento periodico per discutere dei cosiddetti fattori irritanti nelle relazioni bilaterali».

«Irritanti – ha aggiunto – significa che si discute sul funzionamento delle missioni diplomatiche statunitensi in Russia e della Russia negli Stati Uniti». Si tratta del primo incontro bilaterale rilevante tra i funzionari dei due paesi da quando è iniziata la guerra in Ucraina, tema che inevitabilmente rientrerà tra gli argomenti di giornata.

Lo scambio di prigionieri

L’incontro tra le due delegazioni arriva dopo lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia dell’8 dicembre. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che non è stato un evento isolato e «sono possibili altri scambi, tutto è possibile». Lo scambio Griner- Bout «è il risultato di negoziati e una ricerca di compromessi», ha aggiunto Putin, «in questo caso sono stati trovati compromessi, non ci rifiutiamo di continuare questo lavoro in futuro».

