Poche ore prima del suo ricovero, Mann si è fatto riprendere in video mentre beveva un bicchiere d’acqua preso direttamente da Kali Bein, un piccolo fiume considerato sacro, per dimostrare che non sia inquinato.

Due giorni dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua da Kali Bein (un ruscello sacro a Sultanpur Lodhi) per provare che non sia contaminata, secondo i media indiani il primo ministro del Punjab Bhagwant Mann è stato ricoverato all’Indraprastha Apollo Hospital di Delhi.

La vicenda

Il primo ministro del Punjab ha sentito un forte mal di stomaco mentre si trovava nella sua residenza ufficiale a Chandigarh nella serata di martedì ed è stato trasportato in aereo e ricoverato all’ospedale di Delhi.

Fonti dell’ospedale hanno riferito al Tribune India che il primo ministro è arrivato nelle prime ore di mercoledì lamentando disturbi addominali ed è stato tenuto sotto osservazione da un team multidisciplinare di esperti medici di alto livello.

Dopo un’intera giornata in ospedale, accompagnato da sua moglie, Bhagwant Mann è stato dimesso questa mattina. L’ufficio del primo ministro non ha confermato il ricovero in ospedale, anche se un funzionario ha dichiarato che Mann è sano e vegeto e che giovedì avrà una giornata piena di appuntamenti.

