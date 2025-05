Il Pakistan ha dichiarato di aver abbattuto 25 dei droni prodotti da Israel Aerospace Industries, utilizzati dall'India per colpire obiettivi strategici a Karachi, Lahore e in altre aree sensibili. Sono apparecchi progettati come "munizioni vaganti", ampiamente impiegati da Israele negli attacchi in Palestina e tramite la vendita all'Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh

Regge in maniera fragile il cessate al fuoco raggiunto tra India e Pakistan, arrivato grazie alle pressioni commerciali degli Stati Uniti. È stato il primo conflitto tra i due paesi vicini a essere caratterizzato dall’uso massiccio di droni kamikaze Harop, di fabbricazione israeliana. Un dettaglio che evidenzia come la collaborazione tra Tel Aviv e Nuova Delhi stia ridisegnando gli equilibri e le strategie militari nella regione.

Il Pakistan ha dichiarato ufficialmente di aver abbattuto 25 dei droni prodotti da Israel Aerospace Industries, utilizzati dall'India per colpire obiettivi strategici a Karachi, Lahore e in altre aree sensibili.

Questi apparecchi, progettati come "munizioni vaganti" con capacità suicide, sono già stati ampiamente impiegati da Israele negli attacchi in Palestina e tramite la vendita all'Azerbaigian usati anche nel Nagorno-Karabakh.

Al Times of Israel l’esperta di relazioni indo-mediorientali Ohshrit Birvadker ha dichiarato: «Israele svolge un ruolo significativo e crescente nell'attuale strategia militare dell'India, in particolare alla luce delle escalation con il Pakistan e del più ampio contesto antiterroristico».

L’India è il maggior cliente dei sistemi di difesa della Israel Aerospace Industries, negli ultimi dieci anni ha acquistato hardware militare israeliano per un valore stimato di quasi 3 miliardi di dollari. Non solo droni, ma anche sofisticati radar, sistemi missilistici e tecnologie di sorveglianza elettronica. Gli accordi di cooperazione militare tra i due paesi vanno ben oltre il semplice commercio di armi.

I droni

I droni impiegati dall'India provengono da una joint venture tra Israel Aerospace Industries (IAI) e Adani Defence and Aerospace appartenente alla holding indiana guidata da Gautam Adani, molto vicino al primo ministro Modi. L'India ha acquistato droni Harop a partire dal 2009, ma il salto di qualità si è verificato nel 2018, quando Adani ha siglato un accordo con Elbit Systems – altro colosso militare israeliano – per produrre localmente UAV da attacco nello stato del Gujarat.

La collaborazione non si limita alla vendita di armamenti. Israele fornisce anche addestramento operativo, consulenza per la cybersicurezza e software di sorveglianza avanzata. Più di 300 ufficiali indiani sono stati formati da esperti israeliani in tecniche anti-insurrezionali e warfare digitale.

Questo trasferimento di know-how ha rafforzato notevolmente la capacità di Nuova Delhi di monitorare i confini e condurre operazioni di precisione.

L'influenza israeliana sulle strategie militari indiane va oltre il semplice trasferimento tecnologico. L'India ha adottato dottrine operative ispirate alla cosiddetta "war between wars" o "mabam" (in ebraico), una strategia israeliana che prevede operazioni mirate oltre i confini nazionali, spesso giustificate dalla lotta al terrorismo e rivolte contro territori a maggioranza musulmana.

Questa ennesima escalation è stata innescata dall'attacco del Kashmir del 22 aprile, che ha causato 26 morti tra i civili, principalmente turisti. L'India ha accusato il Pakistan, ma Islamabad nega qualsiasi coinvolgimento e ha chiesto un'investigazione imparziale e neutrale dei fatti. Nuova Delhi non solo ne ha negato il permesso, ma ancora non ha mostrato le prove dell'effettivo coinvolgimento pakistano.

Secondo l'esercito indiano l'operazione "Sindoor" ha portato a bombardamenti mirati nel territorio pakistano, mentre le autorità di Islamabad parlano di danni a zone e persone civili. Il Pakistan ha risposto con l'operazione "Bunyan-un-Marsoos", colpendo basi militari indiane tra Pathankot e Srinagar.

Le similitudini tra le pratiche indiane in Kashmir e quelle israeliane nei Territori Occupati Palestinesi sono sempre più evidenti: controllo capillare dei movimenti, repressione del dissenso, criminalizzazione del giornalismo indipendente, espropriazione di terre e una narrazione pubblica incentrata sulla "minaccia esistenziale" rappresentata dalla presenza musulmana.

Il Kashmir è diventato un laboratorio per la repressione come a Gaza. Gli strumenti sono gli stessi: assedi prolungati, blackout di internet, sorveglianza biometrica, censura della stampa, uso indiscriminato della forza. A questo si aggiunge il sostegno ideologico: la convergenza tra Hindutva e sionismo come forme di nazionalismo etno-religioso escludente.

La convergenza strategica

Dietro questa convergenza strategica tra il governo Modi e quello di Netanyahu c'è un'affinità ideologica tra l'Hindutva – la dottrina nazionalista hindu promossa dal governo Modi – e il sionismo nella sua incarnazione più nazionalista.

L'alleanza tra i due paesi non sarebbe quindi solo militare o economica, ma anche ideologica. Entrambi i governi stanno implementando politiche di esclusione istituzionalizzata. La legge sulla cittadinanza indiana (CAA) – già aspramente criticata da Amnesty International per la sua natura discriminatoria – e le leggi israeliane sul diritto al ritorno rappresentano esempi concreti di discriminazione su base etno-religiosa, come documentato da numerosi rapporti delle organizzazioni per i diritti umani.

Questa partnership, rafforzata da interessi economici e affinità ideologiche, rischia di consolidare modelli di esclusione e violenza sistematica contro le popolazioni musulmane, con potenziali effetti destabilizzanti ben oltre i confini regionali.

La "war between wars" adottata dall'India normalizza uno stato di conflitto permanente, erodendo il diritto internazionale e la protezione delle popolazioni civili. La comunità internazionale non può più ignorare i parallelismi tra le strategie di controllo territoriale in Kashmir e nei Territori Occupati, né le convergenze ideologiche che alimentano politiche discriminatorie in entrambi i contesti.

Il cessate il fuoco attuale, sebbene accolto con sollievo dalla popolazione civile di entrambi i paesi, appare come una soluzione temporanea che non affronta le cause profonde di un conflitto sempre più tecnologicamente avanzato e ideologicamente radicato. La sua tenuta nelle prossime settimane sarà cruciale per comprendere la direzione che prenderà questa nuova fase delle relazioni indo-pakistane.

