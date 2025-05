Il disimpegno degli Usa, il ruolo della Cina: il nuovo scontro tra i due paesi avviene in un quadro diverso rispetto ai precedenti atti di guerra intorno alla regione contesa del Kashmir. Le preoccupazioni di Pechino, che teme l’escalation in un’area in cui scorre uno dei suoi corridoi economici. Il parere degli analisti

Siamo sull’orlo di un nuovo fronte di guerra o la crisi del Kashmir s’è aperta e già richiusa? Ritorsione per l’attentato di Pahalgam, mercoledì l’India ha lanciato un attacco missilistico verso il Pakistan, in quello che Islamabad ha definito un atto di guerra. Non è una prima volta per le due potenze nucleari, ai ferri corti sin dalla loro Partizione.

Eppure gli analisti sono in fibrillazione: «L’unicità della situazione è legata al fatto che, in questo momento, non sembra esserci il grande garante dell’ordine internazionale, perché è evidente il disinteresse di Trump, anche se credo che gli Usa stiano monitorando la situazione», spiega Diego Maiorano, docente di Storia Contemporanea dell’India all’Università di Napoli L’Orientale.

I precedenti cui guardare sono significativi, le operazioni “chirurgiche” del 2016, in risposta all’uccisione di 19 soldati indiani a Uri, e il bombardamento di Balakot del 2019: «In questo secondo caso, avvenuto dopo gli attacchi di Pulwama [quando un’auto imbottita di esplosivo uccise 40 militari indiani], l’India agì esattamente allo stesso modo, lanciando un attacco tramite l’aviazione, al termine del quale un pilota venne anche catturato e liberato in seguito anche alle pressioni americane».

Altro fattore d’allerta è il fatto che l’attentato di poche settimane fa sia il primo da quando, nel 2019, il governo ha stralciato l’autonomia della regione, ricorda Antonio Armellini, un passato da ambasciatore a Delhi e attuale vicepresidente dell’Associazione Italia India per la Cooperazione tra i due paesi: «Quello tra India e Pakistan è un conflitto a bassa intensità che dura ormai da 60 anni. E quanto il governo Modi ha fatto in Kashmir nel 2019, revocando lo status speciale di autonomia di Jammu e Kashmir, ha suscitato risentimento e aizzato gli animi nella regione».

Eppure nella valle, dopo anni di tensioni, i turisti erano tornati: «Abbiamo assistito a un ritorno alla normalità e l’economia locale traeva un notevole impulso dal turismo», spiega Harsh Pant, professore del King’s India Institute. «Per l’apparato militare pakistano, è stato motivo di preoccupazione, per via delle sue rivendicazioni sul territorio».

In questo quadro l’India, spiega Maiorano, ha deciso di muoversi in due direzioni: «Da un lato ha lavorato per isolare diplomaticamente il Pakistan, come si è visto in sede di Consiglio di sicurezza Onu», continua. «Dall’altro ha portato avanti un’operazione più ampia rispetto al passato: non abbiamo il dettaglio degli obiettivi, definiti headquarter del gruppo terroristico Lashkar-e-Taiba, ma probabilmente l’area del Punjab colpita è più ampia e rispetto al 2019 ci sono state più vittime».

Per trovare un mediatore, bisogna guardare a est: «La Cina in questo momento può agire come strumento di pace, non tanto perché voglia ridurre la pressione sull’India ma perché vede con preoccupazione una escalation nel Kashmir, dove transita il China-Pakistan Economic Corridor», spiega Maiorano. «Se volesse veramente creare problemi all’India basterebbero piccoli spostamenti di truppe sul confine himalayano per delineare un incubo strategico per l’India».

«La Russia, occupata in ben altri problemi, nonostante il suo buon rapporto con l’India, sul tema ha risposto in sordina», concorda Armellini. «Più interessante invece il fatto che la Cina si sia esposta con forza e pubblicamente. A fronte del vuoto creato dagli Usa questo ci dice molto dei nuovi equilibri, sempre più spostati verso l’Asia».

Il deterrente per i due acerrimi dirimpettai è quello di sempre: «India e Pakistan sono due potenze nucleari e questa è sempre stata una garanzia indiretta: un tabù, un vaso di Pandora che, se scoperchiato, si allargherebbe a tutta la regione». Forse, a rassicurare e proprio l’innalzamento dei toni: «Se è vero quello che afferma il Pakistan, che ha annunciato di aver abbattuto 5 jet nello spazio aereo indiano, questo sarebbe uno smacco significativo per l’India, perché significherebbe che ci sono stati degli errori da parte della contraerea», conclude Maiorano. «Al tempo stesso, ad un attacco importante è corrisposta una reazione importante. L’escalation potrebbe finire così, con l’orgoglio di entrambi ancora intatto».

© Riproduzione riservata