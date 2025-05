Esplosioni all’aeroporto di Jammu, nuovi scontri lungo il confine, scambio di accuse e minacce: tra le due potenze nucleari le tensioni sono ancora alle stelle. Ma le operazioni militari sono per il momento servite ai governi di entrambe le parti per dimostrare alle proprie opinioni pubbliche interne di aver compiuto il proprio dovere. Ma intanto i canali diplomatici tra Nuova Delhi e Islamabad si sono riaperti

Lo scambio di droni, colpi di artiglieria e accuse va avanti. Le ore successive agli attacchi missilistici dell’India e alla reazione del Pakistan sono state costellate da altre piccole grandi offensive, militari e verbali.

I due paesi vogliono mantenere il punto, dando l’impressione di mostrarsi risoluti ma – almeno per il momento – senza che la situazione scivoli in un conflitto difficilmente controllabile, viste le capacità nucleari di entrambi. E così, nella notte tra mercoledì e giovedì Nuova Delhi e Islamabad si sono lanciati droni.

Anche nei giorni scorsi alcuni droni hanno colpito l’aeroporto di Jammu, nella parte indiana della regione contesa del Kashmir. E lungo il confine, sulla linea di controllo, i due eserciti hanno avuto scontri a fuoco. Gli esiti, però, sono ancora molto confusi per via di una “fog of war”, una nebbia, alzata da entrambe le parti.

La guerra delle dichiarazioni

Il Pakistan, per esempio, ha dichiarato di aver ucciso tra i 40 e i 50 soldati indiani al confine. È stato il ministro dell’Informazione Attuallah Tarar a sostenerlo, sottolineando come l’esercito di Islamabad avesse «fatto saltare in aria le loro installazioni militari».

Da parte indiana, il segretario agli Affari Esteri Vikram Misri – la più alta figura diplomatica amministrativa (non eletta) del ministero degli Esteri – in un punto stampa non ha fornito alcun commento riguardo queste presunte vittime. Difficile ancora capire come sia andata. Quel che è certo è che sul confine l’artiglieria ha tuonato.

Delhi, dal canto suo, ha parlato del proprio bollettino, con almeno 16 civili indiani morti, mentre ha indicato in un centinaio i terroristi uccisi nell'Operazione Sindoor compiuta in Pakistan. Tra questi, ha fatto sapere il governo indiano, anche Abdul Rauf Azhar, fratello del fondatore del gruppo islamista Jaish-e-Mohammed e considerato uno dei capi operativi dell’organizzazione localizzata in Kashmir.

Ma per Islamabad, in tutto, le vittime degli attacchi aerei indiani e degli scontri a fuoco sono state 31, con una sessantina di feriti. Dichiarazioni che confliggono ma che servono per ridurre o amplificare gli effetti degli attacchi, a seconda di chi le pronuncia.

Come nel caso dei cinque aerei da combattimento indiani che il Pakistan dice di aver abbattuto, nello specifico tre Rafale di fabbricazione francese, un MiG-29 e un caccia Su-30. Il tutto grazie a dei caccia targati Cina, principale fornitore di armi di Islamabad.

Il governo di Nuova Delhi non ha fornito dettagli. Possibile che non siano cinque, magari qualcuno di meno, ma sicuramente la contraerea pakistana ha centrato alcuni jet, oltre a diversi droni, visti i detriti documentati.

Contatti aperti

Le operazioni militari sono per il momento servite ai governi di entrambe le parti per dimostrare alle proprie opinioni pubbliche di aver compiuto il proprio dovere. L’India non poteva permettersi un immobilismo dopo l’attentato di aprile a Pahalgam, il Pakistan non poteva accettare un attacco indiano senza qualche reazione. I giornali pakistani ieri hanno accolto con soddisfazione la risposta di Islamabad, quelli indiani invece hanno lodato la ‘vendetta’ di Nuova Delhi.

Nonostante continui il lancio di droni, la diplomazia è al lavoro. Dall’India, il ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishanka ha detto che il paese non vuole aggravare il quadro, pur avvertendo: «Se dovessimo subire attacchi militari, non ci sono dubbi che reagiremo con una risposta molto ferma». E intanto il premier Narendra Modi, come riportato dalla Cnn, durante una riunione governativa avrebbe chiesto «allerta costante», un coordinamento interno forte ma anche una «comunicazione chiara».

Dal Pakistan, invece, è arrivata forse la notizia principale, cioè che i contatti tra i due paesi sono aperti. I rispettivi uffici dei consiglieri per la sicurezza, ma anche gli ambienti militari, si starebbero comunque parlando. Lo ha confermato il ministro degli Esteri pakistano Ishar Dar. Mentre secondo il ministro alla Difesa Khawaja Muhammad Asif le autorità di Islamabad sono al lavoro per «tentare di evitare una guerra su larga scala». Qualche segnale positivo, quindi, c’è.

Gli sforzi diplomatici

Il resto del mondo continua a guardare con apprensione ciò che succede in Kashmir. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione, chiedendo «massima moderazione e un’immediata de-escalation». La stessa preoccupazione che, dall’Unione europea, l’Alta rappresentante Kaja Kallas ha manifestato in una nota, con la quale ha condannato anche l’attacco terroristico del 22 aprile, invitando al dialogo.

Un dialogo che i leader di India e Pakistan stanno avendo con molti paesi. Ieri il premier pakistano Shehbaz Sharif ha sentito Marco Rubio. Il segretario di Stato americano avrebbe spinto per una de-escalation.

Lo stesso ha fatto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha detto di essere al lavoro per evitare che le tensioni possano degenerare. Anche l’Italia, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha provato a mediare, sentendo ieri sia il suo omologo pakistano che quello indiano.

Tajani ha riferito di aver percepito «una voglia di entrambe le parti di ridurre la tensione», prima di sottolineare il ruolo dell’Italia «da protagonista del dialogo». Il fatto che prima di lui, già da mercoledì, il ministro indiano avesse sentito o visto i ministri di Arabia Saudita, Qatar, Francia, Germania, Giappone, Spagna e Iran, è un dettaglio.

