Nella notte tra martedì e mercoledì l'India ha attaccato militarmente il Pakistan. Secondo Nuova Delhi, gli attacchi missilistici sarebbero stati "di precisione" contro presunti campi terroristici. Le città colpite sono Bahawalpur, Sialkot e Muridke, situate nel Punjab pakistano, e Kotli e Muzaffarabad, nella regione del Kashmir amministrata dal Pakistan. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio: dodici persone sono state confermate, tra cui una bambina di 3 anni.

Nel giro di pochi minuti, l'esercito pakistano ha lanciato una controffensiva, colpendo cinque caccia militari indiani e un drone lungo il confine con il Kashmir amministrato dall’India e nel Punjab indiano.

Questo attacco arriva in risposta all'attentato nel Kashmir indiano dello scorso 22 aprile, infatti appena è iniziato l'attacco sul profilo X dell'esercito indiano ha rivendicato l'operazione con l'hashtag «#PahalgamTerrorAttack, Justice is served», «la giustizia è servita».

Subito dopo l'attacco di Pahalgam l'India aveva accusato il Pakistan di aver supportato gli attentatori, senza mostrare delle prove. Islamabad, condannando l'attacco, aveva smentito le accuse e aveva chiesto che fossero condotte investigazioni trasparenti e imparziali. L’India non ha mai acconsentito.

Il ministero della Difesa indiano ha dichiarato nelle prime ore di mercoledì che le forze armate hanno lanciato l'Operazione Sindoor, colpendo presunte infrastrutture terroristiche in Pakistan e nel Kashmir occupato dal Pakistan, da dove secondo Nuova Delhi vengono pianificati e diretti attacchi terroristici contro l'India.

«Le nostre azioni sono state mirate, proporzionate e di natura non escalatoria», ha precisato il comunicato ufficiale di New Delhi. «Non sono state prese di mira strutture militari pakistane. L'India ha dimostrato notevole moderazione nella selezione degli obiettivi e nel metodo di esecuzione».

Gli obiettivi

Secondo quanto riportato dai giornali indiani, il primo ministro Narendra Modi avrebbe monitorato personalmente l'operazione per tutta la notte. Tra i bersagli principali figuravano i presunti quartier generali dei gruppi terroristici Jaish-e-Mohammed (JeM) a Bahawalpur e Lashkar-e-Taiba (LeT) a Muridke, entrambi nel Punjab pakistano.

Un portavoce delle forze armate pakistane ha confermato alla BBC che l'aeronautica indiana aveva effettivamente preso di mira queste due località.

Nelle ore precedenti all'attacco da parte delle forze armate indiane, il ministro della Difesa pakistano Khwaja Asif aveva affermato che uno scontro con l'India «potrebbe iniziare in qualsiasi momento». Anche il primo ministro indiano Narendra Modi, nelle ore precedenti, aveva rilasciato importanti dichiarazioni, affermando che «anche le acque che passano attraverso il territorio indiano sarebbero state fermate».

Pur non menzionando direttamente il Pakistan, il suo discorso arriva dopo la sospensione unilaterale da parte di New Delhi del Trattato delle Acque dell'Indo, che regolava il passaggio delle acque del fiume tra i due paesi. ll fiume Indo rappresenta la linfa vitale del Pakistan: secondo i dati del WWF Pakistan, da esso dipenderebbe l'80 per cento dell'agricoltura del Paese.

La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione all'Operazione Sindoor. Il Segretario Generale dell'Onu, António Guterres, ha espresso «grande preoccupazione» per le operazioni militari indiane, invocando la «massima moderazione militare» e sottolineando che «il mondo non può permettersi un confronto militare tra India e Pakistan».

La mediazione

Gli Stati Uniti hanno esortato entrambi i paesi a ridurre le tensioni e a trovare una «soluzione responsabile». Dopo gli attacchi, l'India ha informato i funzionari statunitensi, con colloqui tra il Consigliere per la Sicurezza Nazionale indiano Ajit Doval e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Quest'ultimo ha dichiarato che continuerà a impegnarsi con i leader di entrambi i paesi per una risoluzione pacifica, facendo eco alle parole del Presidente Trump che "spera che tutto si concluda rapidamente".

L'Iran si è offerto di mediare tra le due nazioni e il ministro degli Esteri iraniano ha visitato sia Islamabad che Delhi, diventando il primo diplomatico straniero di alto livello a visitare entrambi i paesi dopo l'attacco del 22 aprile.

L'India ha inoltre informato i funzionari di Regno Unito, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Russia delle azioni intraprese.

Gli eventi di ieri non sono stati ancora commentati direttamente dalla Cina, ma è chiaro che Islamabad continuerà ad avere il sostegno del suo vicino molto più esteso e della sua potenza nucleare.

All’inizio della settimana l'ambasciatore cinese Jiang Zaidong ha incontrato il presidente Asif Ali Zardari per ribadire che i due Paesi sono "fratelli di ferro", come riportato dal Ministero degli Affari Esteri pakistano.

Le tensioni tra queste due potenze nucleari fanno temere un'ulteriore escalation in una regione già caratterizzata da decenni di conflitto e instabilità.

In un clima già teso, le dichiarazioni del leader del BJP Kavinder Gupta hanno ulteriormente aggravato la situazione diplomatica. «Il Pakistan non sopravviverà a lungo», ha dichiarato. «Il Pakistan sarà diviso in diverse parti e cancellato dalla mappa del mondo».

Queste affermazioni, insieme alle azioni militari in corso, fanno temere un'ulteriore escalation tra le due potenze nucleari, in una regione già da decenni caratterizzata da conflitti e instabilità. La comunità internazionale sta osservando con preoccupazione l'evolversi della situazione, temendo che gli scontri possano degenerare in un conflitto più ampio con conseguenze imprevedibili per l'intera regione.

