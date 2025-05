Il 22 aprile scorso Pahalgam, cittadina turistica dello stato indiano del Jammu e Kashmir, è stata teatro di un massacro di 26 turisti, 25 indiani e uno nepalese. Le autorità indiane hanno identificato gli attentatori come affiliati al gruppo terroristico Fronte della Resistenza (Trf), legato ai jihadisti di Lashkar e Tayiba.

La reazione di Nuova Delhi è stata immediata e drastica: il governo indiano ha accusato il Pakistan dell’attacco, interrompendo i rapporti diplomatici e sospendendo unilateralmente il Trattato sulle acque dell’Indo, accordo che dal 1960 regola l’uso delle acque del fiume e dei suoi affluenti tra i due paesi.

La risposta di Islamabad non si è fatta attendere. Il ministro della Difesa Khawaja Asif, pur condannando l’attacco, ha respinto le accuse e dichiarato a Reuters che, se l’India bloccherà le acque dell’Indo, questo sarà interpretato come una «dichiarazione di guerra». Il Pakistan ha poi sospeso unilateralmente il Trattato di Shimla del 1972, che stabiliva la Linea di controllo (Loc) in Kashmir, creando di fatto un confine.

Un conflitto strategico

Quella che potrebbe apparire come l’ennesima disputa territoriale tra i due paesi rivela in realtà un conflitto ben più profondo e strategico. Il Kashmir rappresenta un doppio epicentro dell’attuale crisi: non solo territorio conteso dal 1947, ma anche passaggio obbligato per i cosiddetti fiumi occidentali (Indo, Chenab e Jhelum).

L’acqua di questi fiumi è vitale per l’agricoltura pakistana, che costituisce il 25 per cento del Pil nazionale, secondo il ministero delle Finanze di Islamabad. Per l’India, invece, queste acque rappresentano una potente leva strategica in termini di sicurezza nazionale.

La sospensione del Trattato sulle acque dell’Indo ha innescato una reazione a catena che potrebbe ridefinire le alleanze strategiche e spostare il baricentro del potere in Asia. La gestione dell’acqua diventa così non solo questione di risorse naturali, ma strumento di proiezione di potere in un continente in rapida trasformazione.

In questo scenario già complesso, la Cina emerge come terzo attore determinante. Pechino è il principale alleato pakistano e partner commerciale, con una strategia a lungo termine che mira a consolidare il proprio potere commerciale e contemporaneamente contenere l’influenza indiana.

Il corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), con investimenti superiori ai 60 miliardi di dollari, rappresenta il fulcro della strategia di dominio commerciale cinese attraverso la Nuova Via della Seta. Questo corridoio dallo Xinjiang al Mar Arabico attraversa anche il Kashmir amministrato dal Pakistan, rafforzando la presenza cinese nella regione.

La partnership sino-pakistana si estende anche all’ambito militare: il Pakistan è tra i principali acquirenti di armamenti cinesi, e gli eserciti dei due paesi conducono regolarmente esercitazioni congiunte. Domenica scorsa il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato di sostenere la richiesta pakistana di un’indagine imparziale sull’attacco di Pahalgam, raccomandando però una de-escalation delle tensioni.

Pechino è anche rivale diretta dell’India per il controllo dell’Aksai Chin, porzione di Kashmir con confine definito dalla Line of Actual Control (Lac), stabilita nel 1962 dopo la Guerra sino-indiana.

Un altro elemento di tensione è il recente piano cinese per la costruzione della più grande diga idroelettrica del mondo in Tibet, sul fiume Yarlung Tsangpo (Brahmaputra in India). Il mega progetto, con capacità prevista di 60 gigawatt, suscita serie preoccupazioni in India e Bangladesh, paesi attraversati dal fiume a valle.

Il declino dell’Occidente

La crisi indo-pakistana evidenzia anche un progressivo declino dell’influenza occidentale nei processi di mediazione. Nel 1960 la Banca mondiale ebbe un ruolo centrale nella creazione del Trattato sulle acque dell’Indo, ma è stata informata della decisione indiana di sospenderlo solo dopo l’avvenuta sospensione.

Questo declino è alimentato da due fattori principali: la percezione di una parzialità americana a favore dell’India e una ridotta capacità d’influenza dopo i conflitti in Ucraina e Palestina, con conseguente esaurimento delle risorse diplomatiche. Parallelamente, la “sfida cinese” offre finanziamenti rapidi senza condizionalità sul piano dei diritti umani.

In seguito all’attacco, Washington ha espresso supporto all’India, mantenendo comunque contatti con Islamabad. L’India rappresenta infatti un partner strategico per gli Usa nel contenimento dell’influenza cinese in Asia.

Il disimpegno americano è apparso evidente nelle dichiarazioni del presidente Trump che, durante il volo verso Roma per i funerali di papa Francesco, ha minimizzato la crisi: «Ci sono state tensioni su quel confine per almeno 1.500 anni, ma credo che in un modo o nell’altro lo risolveranno. Sono sicuro: conosco entrambi i leader. C’è molta tensione tra India e Pakistan. Ma è sempre stato così».

Queste parole dimostrano scarsa conoscenza della questione kashmira e disinteresse per una mediazione attiva.

Dalla notte di venerdì, truppe indiane e pakistane si stanno scambiando colpi di arma da fuoco lungo il confine, nonostante l’Onu abbia nuovamente esortato le due potenze nucleari a mostrare «massima moderazione» e avvertito che un confronto diretto potrebbe avere «risultati tragici». Nella giornata di martedì, il primo ministro indiano Modi, dopo un incontro con i vertici militari, ha autorizzato un’escalation sulla controversa Linea di controllo. Contemporaneamente, a Islamabad, una conferenza stampa dell’esercito pakistano ha presentato «prove inconfutabili» della presunta gestione indiana di una rete terroristica all’interno del Pakistan, finalizzata a colpire obiettivi sia militari che civili.

Fonti d’intelligence

Non solo. Ieri l’allarme lanciato dal ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar: «Il Pakistan ha informazioni di intelligence credibili secondo cui l’India intende compiere un’azione militare contro il Pakistan nelle prossime 24-36 ore, con il pretesto di accuse infondate e inventate di coinvolgimento nell’incidente di Pahalgam». E ancora: «Qualsiasi aggressione innescherà una risposta decisa», ha aggiunto Tarar. L’Iran si è offerto come mediatore tra i due paesi per favorire una de-escalation della crisi, rappresentando una delle poche iniziative diplomatiche concrete nella regione.

Il Regno Unito ha invitato India e Pakistan a «mantenere la calma e trovare una soluzione che tenga in considerazione la volontà dei kashmiri», introducendo un elemento spesso trascurato nelle discussioni sulla sovranità della regione. È significativo il silenzio di Russia e Turchia, che non hanno ancora espresso posizioni ufficiali sulla crisi, nonostante entrambe abbiano interessi strategici nella regione.

Gli equilibri geopolitici stanno cambiando profondamente. L’India orienta sempre più la sua politica estera verso occidente, rafforzando i legami con Stati Uniti, Giappone e Australia attraverso iniziative come il Quad 2.0 e gli accordi sul 5G con l’Ue. Il Pakistan, invece, guarda verso est, principalmente alla Cina, ma anche a Turchia e Russia, con cui conduce regolari esercitazioni militari. La crisi idrica non è dunque un semplice contenzioso regionale, ma un laboratorio di nuove dinamiche geopolitiche con implicazioni globali. La gestione dell’acqua, risorsa sempre più scarsa e preziosa, si trasforma in uno strumento di proiezione di potere in un’Asia in profonda trasformazione.

In questo scenario complesso, la Cina sta assumendo un ruolo sempre più determinante nella configurazione degli equilibri regionali, sfruttando le tensioni indo-pakistane per rafforzare la propria influenza e concretizzare la sua visione di dominio commerciale attraverso la Nuova Via della Seta.

Il Kashmir diventa così emblema di un nuovo ordine asiatico in formazione, dove le risorse naturali, le alleanze strategiche e il controllo territoriale si intrecciano in un gioco di potere dalle conseguenze potenzialmente globali.

