In India la lotta al patriarcato profuma di coraggio e masala

Minacciate ma mai intimidite da una società pericolosamente misogina, sette sorelle combattono ogni giorno contro la violenza del patriarcato, nel negozio di spezie ereditato dal padre, oggi uno dei più fiorenti di Jodhpur e di tutto il Rajasthan. Il loro coraggio è una rivoluzione silenziosa e quotidiana

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è la frutta che diventa un lusso. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Al