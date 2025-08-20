Le terre rare sono diventate una pedina chiave del nuovo scacchiere geopolitico, risorse cruciali non solo per la difesa, ma anche per la transizione energetica e digitale mondiale. A muovere il gioco oggi è la Cina, che secondo la International Energy Agency detiene il 60 per cento dell’estrazione e il 92 per cento della raffinazione globale.

Così, quando l’amministrazione Trump ha imposto dazi sui beni cinesi, Pechino ha risposto con restrizioni all’export di terre rare – le quali sono geologicamente rare, ma estrarle è economicamente dispendioso, oltre che complesso. In questo modo, Pechino ha messo in chiaro il suo dominio su tutte le fasi della catena di fornitura globale: dall’estrazione delle materie prime alla loro raffinazione, fino alla realizzazione dei magneti permanenti utilizzati in dispositivi come laptop, auto elettriche e aerei da guerra.

La mossa ha spinto Bruxelles e Washington a correre ai ripari. Ma in questo contesto, è l’India l’attore da tenere d’occhio, perché quando l’azione cinese ha causato gravi interruzioni nelle catene di approvvigionamento per i produttori automobilistici nazionali, il pachiderma asiatico ha scelto di agire.

L’India entra in gioco

Per ora, è vero, l’India non dispone di alternative concrete alla Cina. Possiede impianti per estrazione, separazione e raffinazione, mentre la fase di produzione, soprattutto per quanto riguarda impianti su larga scala, è agli inizi. Tuttavia, guardando al medio e lungo termine, Delhi è consapevole della necessità di valorizzare al massimo le proprie riserve di terre rare – le quinte più grandi al mondo, con 6,9 milioni di tonnellate metriche – dalle quali, però, oggi riesce a ricavare appena l’1 per cento della produzione globale.

Secondo un report di EY, il paese possiede anche il 35 per cento dei giacimenti mondiali di sabbia e spiaggia, anch’esse fonti significative di elementi rari: si stimano giacimenti di monazite, minerale che contiene principalmente elementi delle terre rare, di prima qualità nelle sabbie costiere dell’Andhra Pradesh, dell’Orissa, del Tamil Nadu, del Kerala e del Bengala Occidentale.

Per questo motivo, il governo indiano sta lavorando ad un programma di incentivi del valore di 13,5 miliardi di rupie (circa 162 milioni di dollari) destinato alle aziende pubbliche e private – tra queste, ci sarebbero il colosso minerario Vedanta Group e il gruppo JSW – che operano lungo tutta la supply chain, dalla fase estrattiva alla manifattura. Il piano, secondo le indiscrezioni, prevede un periodo di incubazione di due anni e incentivi che verranno erogati nei cinque anni successivi.

Il quadro globale

Accanto alla politica, si muove la diplomazia. Durante il vertice dei Brics di Rio de Janeiro, il primo ministro indiano Narendra Modi ha sottolineato la necessità di garantire un approvvigionamento affidabile di minerali critici: «È importante assicurarsi che nessun paese utilizzi queste risorse per il proprio tornaconto o come arma contro gli altri». L’India, poi, fa parte della Quad Critical Minerals Initiative, nell’ambito della quale Stati Uniti, Australia, Giappone e India si sono impegnati a collaborare per proteggere e diversificare le catene di approvvigionamento.

A livello internazionale ha poi avviato collaborazioni con Argentina, Australia, Cile e Repubblica Democratica del Congo. Nel centro Asia, ha avviato partnership strategiche con il Kazakistan, che assicura anche una favorevole prossimità geografica.

Il piano nazionale

Il paese da tempo punta ad aumentare la produzione nazionale. A inizio anno era stata lanciata la Missione Nazionale per i Minerali Critici, che nei piani del governo Modi garantirà la sicurezza della catena di approvvigionamento di minerali critici, assicurando la disponibilità da fonti nazionali ed estere e rafforzando le catene del valore attraverso il miglioramento degli ecosistemi tecnologici, normativi e finanziari.

Sebbene l’India sia ricca di risorse minerarie, infatti, ad oggi ha esplorato solo circa il 20 per cento del proprio potenziale geologico, con opportunità rilevanti in particolare per rame e cobalto. I limiti ci sono, sia estrattivi sia ambientali. Nella contesa regione del Jammu e Kashmir, ad esempio, è stato scoperto un vasto giacimento di litio – 5,9 milioni di tonnellate, sulla carta la quinta riserva più grande al mondo – ma, per ora, le aste per l’estrazione sono andate deserte. Un altro collo di bottiglia è rappresentato dalla capacità di raffinazione e lavorazione: se risolto, ridurrebbe la dipendenza dalle importazioni di cobalto, rame e grafite. L’India sta inoltre sperimentando soluzioni per integrare i metalli riciclati nella catena del valore.

La posta in gioco

La strada verso l’autosufficienza, o quantomeno verso una minore dipendenza, è lunga. Ma questi metalli sono indispensabili per la produzione di turbine eoliche, smartphone o sistemi di guida missilistica. Soprattutto, sono essenziali per la produzione di veicoli elettrici e le case automobilistiche indiane non possono attendere oltre.

Nelle ultime settimane hanno infatti lanciato l’allarme: a causa delle restrizioni cinesi sull’export di magneti permanenti, settore in cui l’India dipende completamente da Pechino, la produzione di nuovi veicoli rischia di bloccarsi. Il tutto, proprio nell’anno che, negli annunci, avrebbe dovuto essere cruciale per la mobilità elettrica nel paese, terzo mercato automobilistico più grande al mondo.

Così, il blocco cinese rischia anche di rallentare l’obiettivo fissato dal governo, di raggiungere entro il 2030 una quota del 30 per cento di veicoli elettrici sulle vendite totali di auto passeggeri. Un traguardo cruciale per la decarbonizzazione del settore e del paese.

Cambiamenti in atto

Da ultimo, secondo indiscrezioni, l’India starebbe valutando una stretta sull’esportazione di alcune delle sue risorse minerarie critiche. Tramite l’azienda statale Indian rare earths limited (Irel), Nuova Delhi possiede impianti consolidati per l’estrazione di minerali e la produzione di ossidi di terre rare ad alta purezza, operativi in Orissa e Kerala. Inoltre, Irel ha avviato un impianto per la produzione di magneti permanenti da terre rare in Andhra Pradesh, che produrrà utilizzando tecnologia sviluppata internamente, con una capacità annua di 3.000 chilogrammi.

Tuttavia, secondo Reuters il governo avrebbe chiesto alla società statale Irel di sospendere un accordo di 13 anni per l’export di terre rare verso il Giappone, che pure è membro del Quad, per salvaguardare la domanda interna. Da un lato, limitare l’export di risorse critiche le conferirebbe un maggiore potere nell’influenzare le catene di approvvigionamento globali, ma al costo di incrinare rapporti fondamentali nella strategia di contenimento della presenza cinese nell’Oceano Indiano. Dall’altro, i nuovi accordi con paesi dell’Africa e dell’America Latina potrebbero aprire nuovi scenari di competizione geopolitica e attrarre investimenti strategici, in una partita che Delhi si gioca su più tavoli. La scelta, presto, potrebbe riguardarci.

