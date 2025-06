Lo riportano i media indiani e la stessa compagnia ha confermato che il volo Ahmedabad-Londra è stato coinvolto in un incidente. Si tratta di un Boeing 787-8 Dreamliner

Un aereo di linea della compagnia Air India, diretto a Londra, è precipitato durante il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Il direttore generale dell’aviazione indiana, Faiz Ahmed Kidwa, ha dichiarato che a bordo erano presenti 12 membri dell’equipaggio e 232 passeggeri. Nello specifico, tra questi ultimi c’erano 169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese.

Il sito Flightradar24, che permette il monitoraggio delle tratte, il volo Air India n. AI171 ha trasmesso l’ultimo segnale pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel. Si tratta di un Boeing 787-8 Dreamliner. Secondo quanto riporta il Times of India, l’aereo si è schiantato nella zona di Meghani.

Secondo le autorità indiane, l’aereo è decollato alle 13:47 ora locale (10:17 in Italia) e si è schiantato nove minuti dopo. Subito dopo il decollo dalla pista 23, il velivolo è caduto al suolo appena fuori dal perimetro dell’aeroporto. Testimoni hanno riferito di una densa colonna di fumo nero visibile dall’area dell’impatto. Reuters riporta che i soccorritori hanno recuperato almeno 30 corpi da uno degli edifici colpiti, mentre diverse persone sarebbero ancora intrappolate all’interno.

Il volo avrebbe lanciato un segnale mayday alla torre di controllo, ma non ha più risposto alle comunicazioni successive. Le autorità hanno anche riferito che il comandante dell’aereo, Sumeet Sabharwal, aveva all’attivo 8.200 ore di volo, mentre il copilota contava 1.100 ore di esperienza.

A confermarlo la stessa compagnia, Air India, in un comunicato in cui ha fatto sapere che il volo «Ahmedabad-Londra Gatwick è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Al momento stiamo verificando i dettagli e condivideremo al più presto ulteriori aggiornamenti».

Nel frattempo, l’aeroporto di Ahmedabad è stato temporaneamente chiuso, e tutte le operazioni di volo risultano sospese.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata