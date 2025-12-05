Inflazione, rabbia: piazze piene in Bulgaria per cambiare sistema

Le strade della capitale si sono gonfiate di proteste per una controversa legge di bilancio. Attacchi a polizia e partiti. A Capodanno il paese entrerà nell’euro e il caro prezzi aumenterà ulteriormente

true false

Da settimane la Bulgaria grida un arrabbiato «no!» a chi la governa. Le strade di Sofia sono piene. Lunedì scorso, oltre a 50mila ragazzi, sono arrivate le barricate; petardi e pietre lanciati dai manifestanti contro la polizia, che ha risposto con manganelli e spray urticanti. Le sedi di due partiti politici, il conservatore Gerb e il Dps, sono state attaccate; 70 gli arresti. I cartelloni dei manifestanti avvertono: «La Generazione Z sta arrivando». Il bilancio da cambiare Il casus belli che h