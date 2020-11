È iniziato processo che vede l’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, imputato per corruzione e traffico di influenza. Secondo l’accusa, l’ex capo stato avrebbe provato a corrompere un magistrato per ottenere in cambio informazioni su un’inchiesta sull’uso illecito di presunti fondi segreti per finanziare la sua campagna elettorale nel 2007. Il processo dovrebbe concludersi il 10 dicembre anche se le difficoltà dovute al Covid-19 hanno causato sinora diversi problemi al suo svolgimento fra cui l’assenza del giudice che sarebbe stato corrotto da Sarkozy, Gilbert Azibert.

Sarkozy è il primo ex presidente nella storia francese a comparire alla sbarra degli imputati: nel 2011 un altro ex presidente francese, Jacques Chirac, fu condannato a due anni perché accusato di abuso di ufficio e utilizzo illecito dei fondi pubblici, ma non si presentò in tribunale a causa delle sue condizioni di salute.

