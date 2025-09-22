La guerra fredda (canora) dell’Eurovision russo, che va dal Vietnam alla Bielorussia

Accompagnato da un messaggio videoregistrato di Putin e un discorso di Lavrov, si è tenuto a Mosca il festival Intervision, sorta di Sanremo per avversari geopolitici dell'Occidente, riesumato dai tempi della guerra fredda. Alla fine ha vinto il cantante vietnamita, mentre il ministro degli Esteri russo ha voluto sottolineare «i seri tentativi di interferenze»

Domenica notte è andata in onda l’operazione musicale speciale del Cremlino. Alla Live Arena, nella periferia di Mosca, la Federazione ha organizzato l’Intervision, un concorso che fa letteralmente il controcanto all’Eurovision, il festival canoro internazionale che aveva deciso di escludere i cantanti russi dalla competizione in seguito all’inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Intervision non è del tutto inventato: il concorso era già stato indetto quasi mezzo secolo fa e per le medesime ra